Reino Unido registró 2.877 fallecimientos por la ola de calor en mayo y junio

Francia informó que registró una cifra estimada de 5.764 muertes adicionales por toda causa durante la ola de calor

Las muertes relacionadas por la ola de calor en el Reino Unido llegaron a 2.877 tras dos olas de calor excepcionales en mayo y junio, casi el doble del total anual registrado el año pasado, informó hoy la Agencia de Seguridad Sanitaria británica.

De su lado, Francia informó que registró una cifra estimada de 5.764 muertes adicionales por toda causa durante la ola de calor ocurrida entre el 17 de junio y el 2 de julio, según informó el periódico Le Figaro, que citó a la agencia de salud pública del país, Santé publique France.

La estimación preliminar abarca los 92 departamentos afectados por la ola de calor y representa un exceso de mortalidad del 36 por ciento, señaló la agencia, y agregó que aproximadamente la mitad de las muertes tuvieron lugar en un período de tres días, del 25 al 27 de junio.

De acuerdo con la agencia, el exceso de mortalidad registrado durante la ola de calor fue el más alto en Francia desde 2003.