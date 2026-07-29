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"Un Finde para Jugar": Colón ofrecerá actividades gratuitas para las infancias

Del 30 de julio al 2 de agosto, la ciudad ofrecerá actividades recreativas, culturales, deportivas y artísticas con entrada libre y gratuita

29 de julio 2026 · 16:17hs
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La Municipalidad de Colón llevará adelante una nueva edición de "Un Finde para Jugar", una propuesta recreativa destinada a las infancias y las familias que se desarrollará del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto, con actividades gratuitas en distintos espacios públicos de la ciudad.

Juegos, espectáculos y talleres gratuitos llegan a Colón con "Un Finde para Jugar"

La agenda se desarrollará de 15 a 17 horas en la Plaza Artigas y la Casa del Bicentenario, donde vecinos y turistas podrán participar de juegos, talleres, espectáculos y actividades deportivas pensadas para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

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En la Plaza Artigas habrá estaciones de básquet, fútbol, metegol, Jenga, ajedrez y el desafío "Pateá y ganá". Además, se recuperarán juegos tradicionales como la rayuela, el elástico y la soga, mientras que también habrá maquillaje artístico y talleres de dibujo y pintura. Como cierre de la propuesta, el domingo 2 de agosto se presentará un espectáculo de circo, magia y humor protagonizado por Don Rojas y Zapatito.

Por su parte, la Casa del Bicentenario ofrecerá funciones especiales a las 16 horas. El viernes 31 de julio se presentará el show de animación infantil del grupo Los Revoltosos, mientras que el sábado 1 de agosto será el turno de la obra teatral "La Niña que no quería Dormir la Siesta".

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca generar espacios de encuentro, recreación y expresión artística para niños y niñas, promoviendo el uso de los espacios públicos y el disfrute en familia. Asimismo, recordaron que todas las actividades son con entrada libre y gratuita y que la programación podrá modificarse en caso de condiciones climáticas adversas.

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