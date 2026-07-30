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SMN emitió alerta amarillo por tormentas para viernes y sábado

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas fuertes para Entre Ríos para el viernes y el sábado. Se insta a tomar precauciones

30 de julio 2026 · 10:55hs
El SMN emitió alerta amarillo por tormentas fuertes para Entre Ríos para el viernes y el sábado. Se insta a tomar precauciones

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas fuertes para Entre Ríos para el viernes y el sábado. Se insta a tomar precauciones
SMN emitió alerta amarillo por tormentas para viernes y sábado

El Servicio Meteorológico nacional (SMN) emitió sendos alertas amarillos por tormentas fuertes para distintas zonas de Entre Ríos para el viernes y el sábado.

De acuerdo con los datos del organismo los fenómenos podrán estar acompañado por fuertes ráfagas de viento, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual, en algunas localidades.

Los reportes el alerta amarillo rige sobre los departamentos Feliciano, Federal, Federación, Concordia y San Salvador, según el SMN

SMN: renuevan alerta amarilla para cinco departamentos de Entre Ríos

Se esperan tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde, con temperaturas promedio de entre los 13 y los 23 grados, según pronóstco extendido del SMN

SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para este lunes

Durante la noche el viernes, el alerta abarcará los departamentos Colón. Gualeguaychú, Ttala, Uruguay y Victoria. en tanto Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, estará vigente desde la noche el viernes y continuará durante la madrugada del sábado.

Por su parte los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador serán alcanzados por el fenómeno durante la mañana del sábado.

Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente por lo que se instó a la población a tomar precauciones.

  • No salir
  • No sacar residuos para no generar anegamiento en las calles
  • Mantener limpios los desagües y sumideros.
  • Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico, sobre todo si ingresa el agua
  • Cerrar y alejarse de las puertas y las ventanas.
  • Asegurar objetos que podrían llegar a ser arrastrados por el agua y por el viento.
  • En el caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
  • Alejarse de los árboles
SMN Alerta tormentas viernes Sábado
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