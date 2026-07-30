SMN emitió alerta amarillo por tormentas para viernes y sábado

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas fuertes para Entre Ríos para el viernes y el sábado. Se insta a tomar precauciones

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas fuertes para Entre Ríos para el viernes y el sábado. Se insta a tomar precauciones

El Servicio Meteorológico nacional (SMN) emitió sendos alertas amarillos por tormentas fuertes para distintas zonas de Entre Ríos para el viernes y el sábado.

De acuerdo con los datos del organismo los fenómenos podrán estar acompañado por fuertes ráfagas de viento, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual, en algunas localidades.

Durante la noche el viernes, el alerta abarcará los departamentos Colón. Gualeguaychú, Ttala, Uruguay y Victoria. en tanto Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, estará vigente desde la noche el viernes y continuará durante la madrugada del sábado.

Por su parte los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador serán alcanzados por el fenómeno durante la mañana del sábado.

Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente por lo que se instó a la población a tomar precauciones.