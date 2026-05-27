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Reactivan Registro Provincial de Bibliotecas Públicas y Populares

La Biblioteca de Entre Ríos reactiva el Registro Provincial de Bibliotecas Públicas y Populares de la provincia.

27 de mayo 2026 · 11:10hs
La Biblioteca de Entre Ríos reactiva el Registro Provincial de Bibliotecas Públicas y Populares de la provincia.

La Biblioteca de Entre Ríos reactiva el Registro Provincial de Bibliotecas Públicas y Populares de la provincia.

La Biblioteca Provincial, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, informa sobre la puesta en marcha del Programa de Desarrollo Estadístico, incorporado al Proyecto Institucional Bianual 2026-2027. Es parte de una estrategia orientada al relevamiento, sistematización y actualización de información sobre las bibliotecas existentes en el territorio provincial.

El programa recupera y actualiza una histórica línea de trabajo de la institución, desarrollada desde la década de 1980. Y tiene como finalidad fortalecer el manejo de datos actualizados, confiables y centralizados sobre Bibliotecas Públicas (municipales, universitarias, pedagógicas y de otras dependencias institucionales) y Bibliotecas Populares de Entre Ríos, con la intención de armar un Registro Provincial ampliado.

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Biblioteca Provincial

El relevamiento se realizará exclusivamente mediante la carga de un formulario digital. La información recopilada permitirá avanzar en la construcción de un registro actualizado de bibliotecas de la provincia, herramienta fundamental para fortalecer la vinculación interinstitucional y la planificación de futuras acciones de cooperación y desarrollo bibliotecario.

Desde la Biblioteca Provincial se solicita especialmente el acompañamiento de los municipios, áreas de cultura y referentes institucionales para colaborar en la difusión de esta iniciativa y hacer llegar el formulario correspondiente a las bibliotecas públicas de cada localidad.

Acceso al Formulario de relevamiento

registro bibliotecas populares Bibliotecas Entre Ríos
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