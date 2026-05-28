Horóscopo del jueves 28 de mayo de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 28 de mayo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 28 de mayo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del martes 26 de mayo de 2026

Horóscopo del miércoles 27 de mayo de 2026

Le aguarda un día muy romántico y apasionado. Tendrá que ayudar a algún pariente o amigo con su dinero. No permita que se le acumulen las tareas. Oportunidad para liberarse de ese persistente estrés.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Conquistará a la persona que le interesa. Con el capital conseguido puede invertir en una vivienda. Si alguien de su trabajo le desespera, no pierda la calma. Evite los hábitos que merman sus facultades físicas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Tenga más en cuenta a sus amigos si no quiere perderlos. Se sentirá con ganas de hacer regalos. No tire la toalla, su carrera profesional dará el giro esperado. Si padece problemas de piel, visite al dermatólogo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si lo desea, es buen momento para aumentar la familia. Cuidado con los riesgos económicos. Intente ser más minucioso con su trabajo. Puede padecer de cefaleas continuadas.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No juegue con los sentimientos de su pareja. Los trabajos extras le harán ganar mucho dinero. Tomar drásticas decisiones profesionales le beneficiará. Atención a su alimentación.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. Ha de reducir en lo posible sus gastos. Los asuntos de trabajo le tendrán bastante ocupado. Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No discuta con su pareja. Buenas miras económicas, atraviesa un momento estable. El trabajo en equipo le gustará más de lo que pensaba. Olvídese de automedicarse, consulte con el especialista.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Las discusiones con su pareja empeoran la relación. Los problemas financieros se resuelven de forma imprevista. En el trabajo, planifique mejor su tiempo. Procure cuidar más su dieta.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Encontrará a su pareja perfecta, en lo físico y en lo afectivo. Llegan buenas noticias de su banco. Tendencia a equivocaciones y descuidos en el trabajo. El organismo tiene un límite, no lo olvide.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Debe ser más tolerante con sus seres queridos. Cuenta con más dinero del que necesita, sea solidario. Compagine su trabajo con la ayuda a los compañeros. Descanse todo lo que pueda.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Solucione sus problemas económicos. Impedimentos para desarrollar sus funciones en la empresa. Su condición física mejorará si sale a caminar.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Llegan personas interesantes a su vida. Recuperará el dinerito que había prestado. Resuelva ese conflicto tonto con un compañero del trabajo. Tiene alergia pero esto no le impedirá hacer su vida normal.