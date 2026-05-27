Cada 27 de mayo se conmemora en Argentina el Día del Documentalista, una fecha dedicada a recordar la figura y el legado de Raymundo Gleyzer, secuestrado y desaparecido en 1976 durante la última dictadura cívico-militar.
Raymundo Gleyzer, el cineasta que inspira el Día del Documentalista
La fecha recuerda al cineasta y periodista Raymundo Gleyzer, secuestrado y desaparecido el 27 de mayo de 1976 durante la última dictadura cívico-militar
Por Fernanda Rivero
A 50 años de su secuestro, Raymundo Gleyzer sigue presente en el cine documental
La fecha fue establecida como homenaje al realizador y periodista, considerado una de las figuras más importantes del cine documental político en América Latina. Gleyzer fue secuestrado el 27 de mayo de 1976 por un grupo de tareas y permanece desaparecido desde entonces.
Nacido en Buenos Aires en 1941, desarrolló una obra marcada por el compromiso social, la denuncia política y la mirada crítica sobre las desigualdades y los conflictos de la época. Sus trabajos recorrieron distintos territorios y problemáticas vinculadas a América Latina, el movimiento obrero y los procesos revolucionarios.
Entre sus producciones más reconocidas aparecen Los traidores, una ficción atravesada por una fuerte crítica política y sindical, y documentales como México, la revolución congelada, donde abordó las contradicciones sociales y políticas del México posterior a la revolución.
Además de su trabajo cinematográfico, Gleyzer impulsó el colectivo Cine de la Base, una experiencia audiovisual vinculada a organizaciones obreras y espacios de militancia que buscaba acercar el cine político a trabajadores y sectores populares.
Con el paso del tiempo, el Día del Documentalista se transformó también en una oportunidad para reflexionar sobre el valor del cine documental como herramienta de memoria, investigación y construcción de relatos colectivos.
El género ocupa un lugar central dentro de la producción audiovisual argentina y latinoamericana, con obras que recuperan historias sociales, culturales y políticas desde distintas perspectivas narrativas.
Tres series documentales recomendadas
The Last Dance
La producción centrada en Michael Jordan y los Chicago Bulls de los años noventa combina material de archivo inédito, testimonios y reconstrucción histórica. Más allá del deporte, funciona como un retrato sobre liderazgo, presión y construcción de figuras públicas.
Wild Wild Country
Una de las series documentales más comentadas de los últimos años. Relata la llegada del gurú Bhagwan Shree Rajneesh y su comunidad a un pequeño pueblo de Estados Unidos durante los años ochenta, en una historia atravesada por conflictos políticos, religiosos y judiciales.
Chef's Table
La serie explora el universo de chefs de distintas partes del mundo desde una mirada visual y narrativa muy cuidada. Cada episodio combina gastronomía, historias personales y procesos creativos, con una puesta cinematográfica que transformó el género documental culinario.