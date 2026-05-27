La Academia se impuso al club boliviano con los tantos de Duván Vergara y Matko Miljevic. En simultáneo, Barracas Central cayó 3-0 ante Vasco da Gama.

Racing venció 2-0 a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana.

En un cruce de eliminados, Racing le ganó 2-0 a Independiente Petrolero en el Cilindro de Avellaneda por la última fecha del Grupo E y cerró su participación en la Copa Sudamericana. Los goles de la Academia fueron convertidos por Duván Vergara y Matko Miljevic.

La Academia llegó a este duelo en un proceso de transición tras la salida de Gustavo Costas como entrenador y la asunción de la dupla interina compuesta por Sebastián Chirola Romero y Luciano Aued , luego de haber igualado 2-2 contra Caracas como local y quedar sin oportunidades de clasificación a la próxima ronda del certamen continental.

Esto propició la inclusión de diferentes juveniles a la formación de este miércoles, entre ellos Gonzalo Escudero, Alejandro Tello y Gonzalo Sosa, con la permanencia de otros titulares como el arquero Facundo Cambeses y la entrada de futbolistas con pocos minutos en la última parte del semestre, como es el caso de Matko Miljevic.

Racing venció 2-0 a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

racing 1 Racing venció 2-0 a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana.

A pesar de este rompecabezas, el cuadro de Avellaneda -que volvió a jugar sin público por una sanción previa por el uso de pirotecnia- fue el principal dominador del primer tiempo y lo expuso en el resultado a los 17 minutos con el gol de Duván Vergara tras un pase de Ignacio Rodríguez.

Racing encaminó el triunfo a los 59′ con el gol de Miljevic tras una pésima salida defensiva de su rival. Las deficiencias de Independiente Petrolero quedaron a la vista, pero las flaquezas del dueño de casa le dieron vida con la sanción de un correcto penal atajado por Cambeses a Willie Barboza promediando el complemento.

Ahora, el elenco argentino afrontará el último partido del semestre contra Defensa y Justicia el domingo 31 de mayo a partir de las 19 (hora argentina) en Jujuy por los 16avos de final de la Copa Argentina con el arbitraje de Nicolás Lamolina.