Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing venció 2-0 a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

La Academia se impuso al club boliviano con los tantos de Duván Vergara y Matko Miljevic. En simultáneo, Barracas Central cayó 3-0 ante Vasco da Gama.

27 de mayo 2026 · 21:07hs
Racing venció 2-0 a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana.

Racing venció 2-0 a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana.

En un cruce de eliminados, Racing le ganó 2-0 a Independiente Petrolero en el Cilindro de Avellaneda por la última fecha del Grupo E y cerró su participación en la Copa Sudamericana. Los goles de la Academia fueron convertidos por Duván Vergara y Matko Miljevic.

La Academia llegó a este duelo en un proceso de transición tras la salida de Gustavo Costas como entrenador y la asunción de la dupla interina compuesta por Sebastián Chirola Romero y Luciano Aued, luego de haber igualado 2-2 contra Caracas como local y quedar sin oportunidades de clasificación a la próxima ronda del certamen continental.

Gustavo Costas dejó Racing. Fue despedido.

Racing resolvió despedir a Gustavo Costas

Gustavo Costas podría dejar el banco de suplentes de Racing.

Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing

Esto propició la inclusión de diferentes juveniles a la formación de este miércoles, entre ellos Gonzalo Escudero, Alejandro Tello y Gonzalo Sosa, con la permanencia de otros titulares como el arquero Facundo Cambeses y la entrada de futbolistas con pocos minutos en la última parte del semestre, como es el caso de Matko Miljevic.

Racing venció 2-0 a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

racing 1
Racing venció 2-0 a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana.

Racing venció 2-0 a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana.

A pesar de este rompecabezas, el cuadro de Avellaneda -que volvió a jugar sin público por una sanción previa por el uso de pirotecnia- fue el principal dominador del primer tiempo y lo expuso en el resultado a los 17 minutos con el gol de Duván Vergara tras un pase de Ignacio Rodríguez.

Racing encaminó el triunfo a los 59′ con el gol de Miljevic tras una pésima salida defensiva de su rival. Las deficiencias de Independiente Petrolero quedaron a la vista, pero las flaquezas del dueño de casa le dieron vida con la sanción de un correcto penal atajado por Cambeses a Willie Barboza promediando el complemento.

Ahora, el elenco argentino afrontará el último partido del semestre contra Defensa y Justicia el domingo 31 de mayo a partir de las 19 (hora argentina) en Jujuy por los 16avos de final de la Copa Argentina con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Racing Independiente Copa Sudamericana Barracas Central
Noticias relacionadas
Racing igualó y quedó eliminado.

Racing Club empató con Caracas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Racing se juega su última bala en el certamen continental.

Racing está obligado a ganarle a Caracas

Emanuel Coronel intenta progresar en una salida de Central.

Central perdió con Independiente del Valle en Ecuador y terminó segundo en su grupo

Barracas perdió nuevamente por el torneo.

Barracas cayó por goleada ante Vasco da Gama en su despedida de la Sudamericana

Ver comentarios

Lo último

Central perdió con Independiente del Valle en Ecuador y terminó segundo en su grupo

Central perdió con Independiente del Valle en Ecuador y terminó segundo en su grupo

Racing venció 2-0 a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

Racing venció 2-0 a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

Barracas cayó por goleada ante Vasco da Gama en su despedida de la Sudamericana

Barracas cayó por goleada ante Vasco da Gama en su despedida de la Sudamericana

Ultimo Momento
Central perdió con Independiente del Valle en Ecuador y terminó segundo en su grupo

Central perdió con Independiente del Valle en Ecuador y terminó segundo en su grupo

Racing venció 2-0 a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

Racing venció 2-0 a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

Barracas cayó por goleada ante Vasco da Gama en su despedida de la Sudamericana

Barracas cayó por goleada ante Vasco da Gama en su despedida de la Sudamericana

Lionel Scaloni reveló que tiene una duda en la lista de la Selección Argentina

Lionel Scaloni reveló que tiene "una duda" en la lista de la Selección Argentina

Paraná afina los detalles para recibir el sóftbol de los Juegos Suramericanos 2026

Paraná afina los detalles para recibir el sóftbol de los Juegos Suramericanos 2026

Policiales
Tensión en Concepción del Uruguay por varios allanamientos antidrogas

Tensión en Concepción del Uruguay por varios allanamientos antidrogas

Colón: falleció una de las jóvenes accidentadas tras el choque del domingo

Colón: falleció una de las jóvenes accidentadas tras el choque del domingo

Concordia: el fuego consumió una vivienda familiar

Concordia: el fuego consumió una vivienda familiar

Pidieron prisión perpetua para Alan Domínguez por el femicidio de Brenda Alvarenga 

Pidieron prisión perpetua para Alan Domínguez por el femicidio de Brenda Alvarenga 

Robó objetos de un auto estacionado, lo descubrieron y quedó detenido

Robó objetos de un auto estacionado, lo descubrieron y quedó detenido

Ovación
Paraná afina los detalles para recibir el sóftbol de los Juegos Suramericanos 2026

Paraná afina los detalles para recibir el sóftbol de los Juegos Suramericanos 2026

Racing venció 2-0 a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

Racing venció 2-0 a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

Central perdió con Independiente del Valle en Ecuador y terminó segundo en su grupo

Central perdió con Independiente del Valle en Ecuador y terminó segundo en su grupo

Agustín Destribats, un referente del tapiz visitó Paraná

Agustín Destribats, un referente del tapiz visitó Paraná

Barracas cayó por goleada ante Vasco da Gama en su despedida de la Sudamericana

Barracas cayó por goleada ante Vasco da Gama en su despedida de la Sudamericana

La provincia
Granja Tres Arroyos: la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación laboral

Granja Tres Arroyos: la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación laboral

Cierra el viernes la convocatoria pública nacional para la adopción de una niña

Cierra el viernes la convocatoria pública nacional para la adopción de una niña

El Viejo Almacén de Sauer celebrará sus 130 años

El Viejo Almacén de Sauer celebrará sus 130 años

El senado entrerriano dio ingreso al proyecto de ley de reforma previsional

El senado entrerriano dio ingreso al proyecto de ley de reforma previsional

Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Dejanos tu comentario