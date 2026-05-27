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Cierra el viernes la convocatoria pública nacional para la adopción de una niña

Personas de todo el país pueden inscribirse y postularse a la convocatoria para la adopción de una entrerriana de 6 años. Necesita de una familia.

27 de mayo 2026 · 18:32hs
Cierra el viernes la convocatoria pública nacional para la adopción de una niña.

Cierra el viernes la convocatoria pública nacional para la adopción de una niña.

Hasta este viernes 29 de mayo se encuentra vigente una convocatoria pública nacional para la adopción de una niña entrerriana de 6 años de edad. Pueden postularse personas adultas residentes en Argentina, completando el formulario que se encuentra disponible en este enlace: https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/convocatoria-publica/.

LEER MÁS: Abrió la preinscripción para el Dispositivo de Referentes de Cuidado y Acompañamiento

Acerca de la convocatoria

Esta convocatoria fue dispuesta luego de que se agotaran otras instancias anteriores para la búsqueda de una familia en la provincia, efectuadas por el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de Entre Ríos (Ruaer).

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La búsqueda está orientada a una familia que desee integrar a A. y que cuente con disponibilidad para dedicarle el tiempo y los cuidados que necesita. Tiene 6 años y desde hace tres se encuentra institucionalizada; desde que nació atraviesa diversas situaciones de salud, con mejorías a través de apoyos integrales, tratamientos y cuidados específicos. Asiste a una escuela de educación integral y cuenta con certificado único de discapacidad (CUD).

A. es alegre, disfruta de la música infantil, se divierte con juguetes que tengan luces y sonidos. El momento del baño es su preferido del día, al igual que los paseos en su cochecito. Le gusta la compañía de lxs adultxs y estar rodeada de otrxs niñxs.

Contactos

La sede del Registro de Adoptantes está ubicada en Santa Fe 278, Paraná. Teléfonos: 0343 – 4209575/576. Horarios de atención: de lunes a viernes de 7 a 13. WhatsApp: 3435329475. Email: [email protected]

Convocatoria Adopción Nacional
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