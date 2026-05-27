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El Cineclub Noble completó un ciclo especial a 50 años del golpe cívico militar

El ciclo “Tres tiempos para la memoria”, del Cineclub Noble, finalizó este martes con la proyección de LS83, dirigida por Herman Szwarcbart

27 de mayo 2026 · 11:47hs
El Cineclub Noble completó un ciclo especial a 50 años del golpe cívico militar

El ciclo “Tres tiempos para la memoria”, impulsado por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos en conjunto con el Colectivo Cultura por la Memoria, finalizó este martes en la Sala Noble con la proyección de LS83, dirigida por Herman Szwarcbart.

El Cineclub Noble cerró un ciclo dedicado a la memoria y la reflexión

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La propuesta se desarrolló durante tres semanas con acceso libre y gratuito, en el marco de las actividades organizadas a 50 años del golpe cívico militar. Las funciones contaron con invitación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y convocaron a un numeroso público que participó activamente de cada encuentro.

Además de las proyecciones, el ciclo incorporó actividades expresivas y espacios de intercambio vinculados a la memoria colectiva. Hubo charlas, construcción de líneas de tiempo y momentos destinados a compartir imágenes, cartas y testimonios personales como disparadores para reflexionar sobre los años de la última dictadura argentina.

Entre las películas exhibidas estuvieron La larga noche de Francisco Sanctis, de Andrea Testa y Francisco Márquez, y Tiempo de revancha, del recientemente fallecido Adolfo Aristarain. Esa función incluyó además una conversación homenaje junto al cineasta y presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, centrada en las formas de resistencia cultural durante los períodos dictatoriales y el papel del cine frente a la represión.

La función de cierre estuvo dedicada a LS83, documental que propone un cruce entre memoria íntima y archivo audiovisual. A partir de los recuerdos de infancia del escritor Martín Kohan y material recuperado del noticiero de Canal 9 emitido entre 1973 y 1980, la película reconstruye fragmentos de la historia argentina reciente y pone en tensión el relato público de la época con las experiencias personales.

Con esta nueva edición, el ciclo volvió a consolidar a la Sala Noble como un espacio de encuentro entre el cine, la memoria y la reflexión colectiva, a través de propuestas que invitan a revisar distintas miradas sobre la historia reciente argentina.

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