La Biblioteca Provincial impulsa un relevamiento de bibliotecas en toda la provincia

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, informó la puesta en marcha del Programa de Desarrollo Estadístico, incorporado al Proyecto Institucional Bianual 2026-2027, con el objetivo de reactivar y actualizar el Registro Provincial de Bibliotecas Públicas y Populares.

La propuesta apunta al relevamiento, sistematización y actualización de información sobre las bibliotecas existentes en el territorio entrerriano. Según se indicó, la iniciativa recupera una línea de trabajo histórica desarrollada por la institución desde la década de 1980 y busca consolidar datos confiables, centralizados y actualizados sobre distintos tipos de bibliotecas de la provincia.

El registro incluirá Bibliotecas Públicas Municipales, Universitarias, Pedagógicas y otras dependientes de instituciones, además de Bibliotecas Populares de diferentes localidades entrerrianas. La información obtenida permitirá avanzar en la construcción de un registro provincial ampliado, considerado una herramienta clave para fortalecer la articulación entre espacios bibliotecarios y proyectar futuras acciones de cooperación y desarrollo.

Desde el organismo explicaron que el relevamiento se realizará exclusivamente a través de un formulario digital. A partir de los datos recopilados, se espera generar un panorama actualizado del funcionamiento y distribución de las bibliotecas en Entre Ríos.

En ese marco, desde la Biblioteca Provincial solicitaron especialmente el acompañamiento de municipios, áreas de Cultura y referentes institucionales para colaborar en la difusión de la convocatoria y facilitar el acceso al formulario correspondiente a las bibliotecas públicas de cada localidad.

El acceso al formulario de relevamiento se encuentra disponible de manera digital para todas las instituciones interesadas en formar parte del registro provincial actualizado.