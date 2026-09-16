Uno Entre Rios | Economia | Indec

Indec: se aceleró la inflación mayorista agosto y acumuló una suba de 29,8% en 12 meses

El Indec informó este miércoles que la inflación mayorista de agosto fue del 2,1% y arrojó una variación de 29,8% contra el mismo mes del último año.

16 de septiembre 2026 · 17:47hs
El Indec informó este miércoles que la inflación mayorista de agosto fue del 2

El Indec informó este miércoles que la inflación mayorista de agosto fue del 2,1%.

La inflación mayorista de agosto se aceleró al 2,1% y arrojó una variación de 29,8% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esto se dio como consecuencia de la suba de 2,1% en los “Productos nacionales” y de 2,9% en los “Productos importados”.

LEER MÁS: Indec: la inflación mayorista fue de 0,8% en julio

Los detalles del Indec

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas”, con 0,71 puntos porcentuales (p.p.), “Productos agropecuarios” (0,25 p.p), “Alimentos y bebidas” (0,17 p.p), “Productos refinados del petróleo” (0,14 p.p) y “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,10 p.p.).

Para el Indec, la Canasta de Crianza subió en agosto y cuesta hasta $713.070 al mes. 

Indec: la Canasta de Crianza subió en agosto y cuesta hasta $713.070 al mes

Para el Indec, una familia necesitó $1.605.497 para no ser pobre.

Indec: una familia necesitó $1.605.497 para no ser pobre

De esta manera, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) volvió a registrar un alza en su indicador, marcando el nivel más alto desde mayo de este año (2,5%).

En el acumulado del año, desde enero hasta agosto, el IPIM registró un alza de 19,1% contra el mismo período de 2025.

Es de recordar que la inflación mayorista venía en un sendero bajista desde abril de este año, cuando registró un alza de 5,2%, para ceder en mayo (2,5%), junio (1,1%) y julio (0,8%) que fue celebrada por el Gobierno por haber arrancado con cero.

Comparado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el IPIM se ubicó por encima de la inflación minorista: quedó 0,4 puntos porcentuales (p. p.) por encima del IPC de agosto (1,7%).

Más datos del organismo

En cuanto al índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIM) el indicador mostró un aumento de 2,3% en el mismo período, que se explica por la suba de 2,2% en los “productos nacionales” y de 3% en los “productos importados”.

Asimismo, el índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 2,3% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 4,6% en los “Productos primarios” y de 1,3% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Como es recurrente, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo un posteo en sus redes donde detalló cuáles fueron los principales factores que potenciaron la aceleración del IPIM en agosto.

Indec Inflación
Noticias relacionadas
La inflación en agosto fue de 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos doce meses.

La inflación en agosto fue de 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos 12 meses

Según el Indec, la construcción cayó 4,5% en julio. 

Indec: la construcción no remonta y cayó 4,5% en julio

Finalizó la construcción de San Jerónimo 90, un desarrollo de Pilay

Finalizó la construcción de San Jerónimo 90, un desarrollo de Pilay

El Centro Comercial e Industrial de Paraná realizará una jornada sobre la coyuntura económica actual con el economista Esteban Domecq 

El Centro Comercial e Industrial de Paraná celebra su aniversario con una jornada

Ver comentarios

Lo último

Juliette Duhaime ganó su segundo oro en los Juegos Suramericanos

Juliette Duhaime ganó su segundo oro en los Juegos Suramericanos

Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Grandes noticias en Vélez: Emanuel Mammana recibió el alta

Grandes noticias en Vélez: Emanuel Mammana recibió el alta

Ultimo Momento
Juliette Duhaime ganó su segundo oro en los Juegos Suramericanos

Juliette Duhaime ganó su segundo oro en los Juegos Suramericanos

Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Grandes noticias en Vélez: Emanuel Mammana recibió el alta

Grandes noticias en Vélez: Emanuel Mammana recibió el alta

Indec: se aceleró la inflación mayorista agosto y acumuló una suba de 29,8% en 12 meses

Indec: se aceleró la inflación mayorista agosto y acumuló una suba de 29,8% en 12 meses

El paranaense Luciano Vicentín cerró el triunfo de Argentina ante Colombia

El paranaense Luciano Vicentín cerró el triunfo de Argentina ante Colombia

Policiales
Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Procesamiento de Rosatelli: Suma de Voluntades afirmó que colabora con la Justicia

Procesamiento de Rosatelli: Suma de Voluntades afirmó que colabora con la Justicia

Aprueban el abreviado condenatorio para el excolectivero que causó la muerte de un pasajero

Aprueban el abreviado condenatorio para el excolectivero que causó la muerte de un pasajero

Paraná: apareció el joven oriundo de Basavilbaso

Paraná: apareció el joven oriundo de Basavilbaso

Colón: detuvieron a un hombre con pedido de captura internacional

Colón: detuvieron a un hombre con pedido de captura internacional

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Casa Estudio: la banda uruguayense Un Día Más protagoniza una nueva sesión

Casa Estudio: la banda uruguayense Un Día Más protagoniza una nueva sesión

Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, llega al Cineclub Noble

"Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, llega al Cineclub Noble

Rincón del Doll recibe al Fogón Entrerriano con una amplia propuesta cultural

Rincón del Doll recibe al Fogón Entrerriano con una amplia propuesta cultural

Ser intendente no da privilegios ni impunidad: la respuesta de la autoridad tras ser multada

"Ser intendente no da privilegios ni impunidad": la respuesta de la autoridad tras ser multada

Padres Organizados reclamaron cambios en las políticas públicas de aprendizaje

Padres Organizados reclamaron cambios en las políticas públicas de aprendizaje

Dejanos tu comentario