Convocan a conformar el Consejo Asesor de la Editorial de Entre Ríos

La convocatoria está dirigida a personas entrerrianas o con al menos tres años de residencia en la provincia que acrediten trayectoria en las ciencias, las artes y/o la literatura

Abren una convocatoria para participar en la Editorial de Entre Ríos

La Editorial de Entre Ríos , dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia, abrió la convocatoria para la reconformación de su Consejo Asesor, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 7818, que establece la estructura y los objetivos del organismo.

El Consejo Asesor es un órgano consultivo ad honorem integrado por siete miembros titulares y siete suplentes , quienes cumplen funciones durante dos años. Su conformación busca garantizar una participación plural y representativa de los distintos sectores de la cultura entrerriana.

La Editorial de Entre Ríos busca nuevos integrantes para su Consejo Asesor

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Entre sus principales funciones se encuentran asesorar y colaborar en la elaboración del programa anual de publicaciones, participar en el desarrollo de ediciones especiales y colaborar en la organización de concursos destinados a autores y obras inéditas.

La convocatoria está abierta a personas entrerrianas o que acrediten una residencia mínima de tres años en la provincia, que puedan respaldar mediante documentación su trayectoria y representatividad en los ámbitos de las ciencias, las artes y/o la literatura.

Las propuestas pueden presentarse de manera presencial en la sede de la Editorial de Entre Ríos, ubicada en 25 de Junio 39, Paraná, de lunes a viernes de 8 a 13, o enviarse al correo electrónico [email protected].

También se encuentra disponible un formulario digital de inscripción para facilitar la participación de las personas interesadas.