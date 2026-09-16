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Dos allanamientos por narcomenudeo en Paraná: una mujer detenida y un local clausurado

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios del barrio San Agustín. La Policía secuestró cocaína, teléfonos celulares y tarjetas SIM.

16 de septiembre 2026 · 08:04hs
Dos allanamientos por narcomenudeo en Paraná: una mujer detenida y un local clausurado

Dos allanamientos realizados este martes en el barrio San Agustín de Paraná terminaron con una mujer detenida, un local comercial clausurado y el secuestro de dosis de clorhidrato de cocaína, teléfonos celulares y tarjetas SIM.

Los procedimientos fueron llevados adelante entre las 17 y las 20.30 por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, en el marco de una investigación por presunto narcomenudeo y bajo la Ley Provincial N.º 10.566 de Microtráfico.

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Los operativos

Los operativos se concretaron en domicilios ubicados sobre calle Don Segundo Sombra y calle El Palenque, entre El Rodeo y La Cautiva. Como resultado de las medidas, además de la droga, fueron incautados distintos elementos vinculados a la investigación, entre ellos teléfonos celulares y tarjetas SIM.

En uno de los procedimientos se produjo la detención de una persona, mientras que también se dispuso la clausura de un local comercial. Para los investigadores, el local era usado como "fachada" para la venta de estupefacientes. Tanto los elementos secuestrados como la persona detenida quedaron a disposición de la Justicia.

Las medidas habían sido ordenadas por el Juzgado de Garantías N.º 2 de Paraná, a cargo de Eduardo José Ruhl, con intervención de la Fiscalía especializada, a cargo de Santiago Alfieri.

Del operativo participaron efectivos de la División Antidrogas y Operaciones de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con apoyo táctico del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE).

Paraná Mujer Allanamientos
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