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Paraná abonará los haberes de septiembre con un incremento del 3,5%

La medida establece un incremento del 3,5 % sobre el salario básico de las distintas categorías de planta permanente.

29 de septiembre 2026 · 12:34hs
Paraná abonará los haberes de septiembre con un incremento del 3

Paraná abonará los haberes de septiembre con un incremento del 3,5%

El Departamento Ejecutivo Municipal de Paraná dispuso una actualización salarial para la totalidad de los agentes comprendidos en el escalafón municipal, que se aplicará con los haberes correspondientes al mes de septiembre. El incremento se dará sobre el salario básico con carácter reumenerativo y bonificable.

La medida establece un incremento del 3,5 % sobre el salario básico de las distintas categorías, con carácter remunerativo y bonificable. La actualización alcanza al personal comprendido entre las categorías 1 y 24, e incluye trabajadores de planta permanente, contratados bajo la modalidad de locación de servicios y personal no escalafonado alcanzado por la normativa municipal.

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Asimismo, el decreto dispone que el incremento se liquide con los haberes de septiembre con el objeto de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores municipales.

Según se señala en los considerandos, la actualización fue dispuesta por el Departamento Ejecutivo luego de evaluar las condiciones socioeconómicas generales y las posibilidades financieras de la Administración Municipal.

La medida fue formalizada mediante el Decreto Nº 4/2026, de fecha 28 de septiembre de 2026.

incremento Aumento Salarial Paraná
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