Homero Pettinato trae su música a Paraná: "Me armé un bandón"

Homero Pettinato, conocido en su faceta musical como Homero Taisen, llegará el viernes 6 de noviembre a Paraná para presentar Triángulo Uno, su primer disco. La cita será en Tierra Bomba, donde el artista compartirá un espectáculo que combina canciones, interpretaciones en vivo y una búsqueda musical que se diferencia de su recorrido en los medios y la comedia.

El álbum reúne 11 canciones que recorren el romanticismo, el desamor, la autodestrucción y la pérdida del control. Entre el rock indie, el pop alternativo y los sonidos acústicos, Pettinato construye un universo personal en el que conviven la sensibilidad, las contradicciones y las emociones que atraviesan los vínculos humanos.

En diálogo con UNO, el músico expresó su entusiasmo por la llegada a la capital entrerriana y contó que la respuesta del público lo sorprendió desde el anuncio de la fecha. “Cuando anuncié Paraná y me llegaron tantos mensajes diciendo ‘¿dónde es?, ¿a qué hora?, ¿cómo compro la entrada?’, fue reloco, buenísimo”, contó. Esa repercusión alimentó sus expectativas para un encuentro que busca privilegiar la experiencia musical por encima de las cifras.

“Cuando uno está con un proyecto musical, la verdad que no te importa la venta de entradas, la plata, las reproducciones. Por lo menos a mí, no es un proyecto comercial con la idea de vender, sino con la idea de que la gente venga a vivir la música y la experiencia, a escuchar y a disfrutar de música en vivo”, explicó. En ese sentido, destacó la importancia de ofrecer una propuesta gratuita en un contexto económico en el que el acceso a los espectáculos culturales puede volverse más difícil.

Además, el músico destacó la presencia de la banda local llamada Aunque no perfectamente: “Son grandes músicos, los estuve escuchando y me encantaron, los recomendé en el programa también”, contó.

Y respecto a su grupo brindó muchos halagos: “Me armé un bandón”. Quien se mostró especialmente satisfecho con el resultado de los ensayos y los arreglos. Para Homero, la calidad del espectáculo es una condición fundamental, tanto en la música como en su trayectoria humorística.

El nombre Homero Taisen responde, precisamente, a la intención de abrir una nueva etapa artística. Acostumbrado a la conducción radial, el humor y la comedia, Pettinato busca que sus canciones puedan encontrarse con públicos que quizás no lo conocen por su trabajo en los medios. “Quiero que me conozca gente de otros lados, de Uruguay, de Perú, de Paraguay, de Bolivia, de llegar a México, que la gente conozca a Homero Taisen, el músico”, señaló. La idea es presentar su proyecto sin que quede condicionado por la imagen pública construida a partir de su carrera humorística.

Aunque ya recorrió escenarios de otras provincias con sus espectáculos de comedia, Paraná será una oportunidad para acercarse al Litoral desde otro lugar. Pettinato contó que actuó en Corrientes y Chaco, aunque aquellas visitas fueron breves y estuvieron marcadas por los traslados propios de las giras teatrales. Reconoció que todavía le queda mucho por conocer de la región y que le gustaría descubrir sus paisajes, su gastronomía y sus particularidades culturales.

Sobre lo que encontrará el público en Tierra Bomba, el artista recomendó tanto escuchar el disco antes del recital como acercarse sin referencias previas. Según explicó, la presentación en vivo lleva las canciones a otro nivel, con mayor intensidad, fuerza interpretativa y una dimensión performática que se potencia con el trabajo colectivo de los músicos. “Si escuchás el disco, el show en vivo es el disco elevadito, más infladito, más performático, tocado con más carácter, con más fuerza”, describió.

Con Triángulo Uno, Homero Pettinato apuesta a consolidar una identidad musical propia y a compartir un repertorio que nació de un proceso de composición extendido a lo largo de los años. La fecha en Paraná será parte de una gira que continuará el sábado en Rosario y el domingo en Córdoba. La invitación para este viernes es a encontrarse con las canciones, descubrir una faceta distinta del artista y disfrutar de la música en vivo.