Halloween se celebra este sábado en Paraná y todo el país con disfraces, juegos y propuestas familiares. La fiesta también impulsa las ventas comerciales.

Halloween gana terreno en Paraná y el país con disfraces, fiestas y actividades para toda la familia.

La celebración de Halloween, también conocida como Noche de Brujas, gana cada vez más protagonismo en Paraná y distintas ciudades de la Argentina. Este sábado 31 de octubre, los disfraces, las calabazas, las golosinas y las actividades temáticas vuelven a ocupar un lugar destacado en una jornada que combina entretenimiento, encuentros familiares y movimiento comercial.

Aunque se trata de una tradición de origen extranjero, su presencia se consolidó durante los últimos años, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes. Las películas, las series, las redes sociales y las propuestas de los comercios contribuyeron a popularizar una festividad que encontró nuevas formas de expresión en la cultura argentina.

En Paraná, la celebración se refleja en las vidrieras de los negocios, las consultas por disfraces y la organización de actividades destinadas a diferentes edades. Este año, además, Halloween coincide con un sábado, circunstancia que favorece la realización de encuentros y propuestas recreativas.

Paraná celebra con actividades en las ferias municipales

La Municipalidad de Paraná organizó para este sábado una serie de propuestas especiales en la Feria de Salta y Nogoyá y el Mercado Sud, con juegos, talleres, música, disfraces y distribución de golosinas.

En la Feria de Salta y Nogoyá, las actividades están previstas entre las 18 y las 22. Los puestos comerciales participan de la celebración con el tradicional juego de pedir golosinas, además de un taller de dibujo, distintas propuestas recreativas, un desfile de disfraces y un concurso con premios para los niños.

Por su parte, el Mercado Sud ofrece actividades de 17 a 19, con música, cuentos, juegos y un espacio especial donde los participantes pueden estampar remeras o preparar sus propios disfraces.

Las iniciativas forman parte de la campaña municipal Elegí Acá, que busca fortalecer el comercio de cercanía y promover la concurrencia de vecinos a los espacios comerciales de la ciudad.

El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, destacó que estas celebraciones permiten complementar la actividad habitual de los comerciantes con propuestas culturales, artísticas y gastronómicas destinadas a atraer público. Uno Entre Rios

Crece la demanda de disfraces y artículos temáticos

Los preparativos para Halloween también generaron movimiento en los comercios de Paraná. Durante los días previos, los locales especializados en disfraces, cotillón y accesorios registraron consultas de familias y adultos interesados en participar de las celebraciones.

Entre los personajes más solicitados aparecen los tradicionales esqueletos, brujas, fantasmas y vampiros, junto con figuras populares del cine y las series, como Merlina y los payasos de películas de terror.

En un comercio especializado de la capital entrerriana, los alquileres de disfraces infantiles se ofrecían entre 20.000 y 25.000 pesos, mientras que los modelos para adultos rondaban los 30.000 pesos. Algunas caracterizaciones más elaboradas alcanzaban los 35.000 pesos.

La variedad de opciones refleja una celebración que dejó de estar destinada exclusivamente a los niños y comenzó a reunir a personas de diferentes edades. Elonce.com+1

Una celebración que se expande por la Argentina

En el resto del país, Halloween también se incorporó progresivamente al calendario de actividades recreativas y comerciales.

En distintos centros urbanos, los bares, salones de fiestas y espacios gastronómicos organizan encuentros temáticos, mientras que los comercios decoran sus vidrieras con calabazas, telarañas artificiales, murciélagos y figuras de terror.

Entre los más pequeños, una de las costumbres más populares es el tradicional pedido de golosinas, conocido como dulce o truco, que consiste en recorrer viviendas o establecimientos comerciales utilizando disfraces.

La celebración también encuentra lugar en clubes, escuelas de idiomas y espacios recreativos, donde se desarrollan juegos, talleres de manualidades y actividades vinculadas con personajes fantásticos.

El crecimiento de Halloween tiene además un impacto económico. Según datos difundidos por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, las ventas de artículos relacionados con la festividad aumentaron un 30% en unidades durante 2026 respecto del año anterior.

El movimiento comercial alcanza especialmente a los disfraces, accesorios, elementos de decoración y productos destinados a reuniones familiares. LA NACION+1

De una antigua tradición celta a una fiesta internacional

Los orígenes de Halloween se remontan a Samhain, una celebración de los antiguos pueblos celtas que habitaban regiones de las actuales Irlanda y Gran Bretaña.

Esta festividad marcaba el final de la temporada de cosechas y el comienzo del período más oscuro del año. Según las antiguas creencias, durante esa transición se debilitaba la separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

Con el paso de los siglos, estas prácticas se vincularon con celebraciones cristianas. La víspera del Día de Todos los Santos, denominada en inglés All Hallows' Eve, dio origen al nombre Halloween.

Posteriormente, la tradición se expandió en Estados Unidos, donde adquirió buena parte de las características actuales, como los disfraces, las calabazas iluminadas y la búsqueda de golosinas.

La influencia del cine, la televisión y, más recientemente, las plataformas digitales facilitó su llegada a numerosos países, entre ellos la Argentina. 135+1

Entre las tradiciones locales y las nuevas costumbres

La expansión de Halloween también genera diferentes opiniones. Mientras algunos sectores consideran que se trata de una celebración importada que responde principalmente a intereses comerciales, otros la interpretan como una oportunidad para compartir actividades recreativas y fortalecer los vínculos sociales.

En la Argentina, su crecimiento no significa necesariamente un desplazamiento de las tradiciones nacionales, sino la incorporación de nuevas expresiones culturales que conviven con las festividades propias de cada comunidad.

En Paraná, la participación de ferias municipales y emprendimientos comerciales muestra cómo una celebración nacida en otras latitudes puede adaptarse a los espacios de encuentro de la ciudad.

Este sábado, entre máscaras, golosinas, concursos y disfraces, Halloween vuelve a reunir entretenimiento, actividad económica y participación familiar. Una combinación que explica por qué la Noche de Brujas continúa sumando seguidores tanto en la capital entrerriana como en el resto del país.