El Festival Internacional de Fotografía regresa a Paraná

El Festival Internacional de Fotografía se realizará el 17, 18 y 19 de diciembre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz y la Casa de la Cultura

El Festival Internacional de Fotografía se realizará el 17, 18 y 19 de diciembre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz y la Casa de la Cultura

Paraná volverá a reunir a fotógrafos, artistas y amantes de la imagen con la realización del 7° Festival Internacional de Fotografía, que se desarrollará los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2026. Durante tres jornadas, el público podrá recorrer exposiciones, participar de encuentros y disfrutar de proyecciones con producciones locales, nacionales e internacionales.

Las actividades tendrán como sedes el Centro Cultural Juan L. Ortiz y la Casa de la Cultura. La propuesta reunirá a fotógrafos de Paraná, distintos puntos de Entre Ríos y otras ciudades del país, además de representantes internacionales que compartirán sus trabajos y experiencias.

El reconocido fotógrafo Eduardo Segura, uno de los organizadores, dialogó con UNO y adelantó detalles de esta nueva edición, que busca recuperar el impulso de un encuentro con una extensa trayectoria en la escena cultural de la ciudad.

“Se trata del séptimo Festival Internacional de Fotografía de Paraná, que fue creado en 2007 y lo estamos armando para diciembre de este año, el 17 y 18 de diciembre en el Juan L. Ortiz y el 19 de ese mes en la Casa de la Cultura”, explicó.

El festival nació en el marco de los diez años de la Fotoescuela, a partir de una iniciativa impulsada por fotógrafos cubanos que llegaron a Paraná. Luego de aquella primera experiencia, comenzó a realizarse cada dos años y fue ampliando progresivamente su convocatoria, con la participación de artistas de Europa, Latinoamérica, Centroamérica y distintas regiones.

Esta nueva edición contará con la presencia del fotógrafo venezolano Aaron Sosa, radicado en Uruguay, quien tendrá a su cargo la inauguración con una exposición vinculada a la fotografía y la inteligencia artificial. También participará Julio Foster, de Buenos Aires, junto con fotógrafos entrerrianos y alrededor de veinte integrantes de la Fotoescuela, además del propio Segura.

Parte de los artistas estarán presentes en Paraná, mientras que otros enviarán sus producciones para integrar las muestras y proyecciones. De esta manera, el festival volverá a tender puentes entre distintas experiencias y generaciones de fotógrafos.

La inteligencia artificial, en el centro del debate

Uno de los ejes de esta edición será el avance de la inteligencia artificial y su impacto en la producción de imágenes. El tema se abordará a través de un debate y una mesa redonda, con la participación de referentes de la disciplina y estudiantes.

Las nuevas herramientas digitales abrieron interrogantes sobre la autoría, los procesos creativos y los límites entre la fotografía tradicional y las nuevas formas de construir imágenes. Para Segura, la inteligencia artificial puede entenderse como un recurso más, sin perder de vista la mirada de quien crea.

“Para mí la fotografía es una forma de contar historias. De pronto, la inteligencia artificial es un instrumento más. No le hago ningún tipo de juicio, principalmente porque no lo tomo como primera rutina de trabajo”, sostuvo.

“Me parece que ya no es una discusión filosófica a ver si está bueno o está malo”, agregó.

La intención será generar un espacio de intercambio en el que puedan convivir diferentes perspectivas sobre una transformación que atraviesa actualmente a fotógrafos profesionales, aficionados, docentes y estudiantes.

La última jornada será el sábado 19 de diciembre en la Casa de la Cultura. A partir de las 17, aproximadamente, se realizará una proyección con material enviado por fotógrafos internacionales que no podrán viajar hasta Paraná.

“Vamos a hacer el cierre con una proyección de fotógrafos internacionales que han mandado su material y que no han podido venir”, contó Segura.

Además de ofrecer una programación artística y formativa, la organización busca recuperar la continuidad de un encuentro que atravesó dificultades durante la pandemia y los años posteriores, entre ellas sucesivos cambios de espacios.

“Esperamos el apoyo de mucha gente de afuera, que no sea la fotografía que se una. Esperamos que este sea la vuelta”, expresó el fotógrafo.

Con una historia que comenzó en 2007 y una convocatoria que vuelve a abrirse a diferentes miradas, el Festival Internacional de Fotografía buscará convertir a Paraná, durante tres días, en un espacio de encuentro, aprendizaje y celebración de la imagen.