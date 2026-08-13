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Un funcionario policial cayó de su moto durante una persecución en Paraná

El accidente ocurrió en calle Paraguay, antes del puente Eva Perón. El funcionario fue asistido en el lugar por personal de salud y bomberos.

13 de agosto 2026 · 19:51hs
El funcionario fue atendido por personal de salud en la zona del Puente Eva Perón.

Gentileza Bomberos Voluntarios Paraná.

El funcionario fue atendido por personal de salud en la zona del Puente Eva Perón.

Un funcionario policial sufrió un accidente este jueves en la ciudad de Paraná, luego de caer de su motovehículo mientras participaba de una persecución en la zona de calle Paraguay, antes del puente Eva Perón.

Lo que pasó con el funcionario

Tras recibir el aviso, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió hasta el lugar para asistir ante el siniestro vial. Al arribar, los efectivos constataron que el involucrado era un funcionario policial que se habría accidentado durante el seguimiento de un vehículo.

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En el lugar también trabajó personal del Centro de Salud Dr. Ramón Carrillo, que brindó las primeras atenciones al funcionario.

Luego de la asistencia inicial, el policía fue trasladado al Sanatorio La Entrerriana, donde quedó bajo atención médica para realizar los controles correspondientes y determinar el alcance de las lesiones sufridas.

Las circunstancias en las que se produjo la caída son materia de investigación y se aguardan mayores precisiones respecto de la persecución y del estado de salud del funcionario.

funcionario moto Paraná
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