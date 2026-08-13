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El Túnel Subfluvial monitorea el río Paraná para prevenir riesgos y preservar su infraestructura

Relevamientos batimétricos y estudios hidráulicos permiten seguir en el Túnel Subfluvial el cauce, detectar cambios y anticipar medidas para proteger el túnel.

13 de agosto 2026 · 17:33hs
El Túnel Subfluvial monitorea el río Paraná para prevenir riesgos y preservar su infraestructura.

El Túnel Subfluvial monitorea el río Paraná para prevenir riesgos y preservar su infraestructura.

El Túnel Subfluvial realiza controles periódicos sobre el río Paraná para conocer la evolución de su cauce, anticipar variaciones y planificar acciones de conservación preventiva sobre la infraestructura que conecta Entre Ríos y Santa Fe.

Las tareas están a cargo del Departamento de Recursos Hídricos del Ente Interprovincial e incluyen relevamientos batimétricos y estudios hidráulicos destinados a analizar el comportamiento del lecho, el caudal y la dinámica de las corrientes.

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Los estudios batimétricos permiten elaborar mapas del fondo móvil del río y detectar modificaciones en su relieve. A su vez, las mediciones de velocidad de la corriente posibilitan seguir el desplazamiento de los sedimentos y evaluar el impacto de estos procesos naturales sobre la infraestructura del túnel.

Seguimiento de las dunas del río

Uno de los principales puntos de monitoreo son los denominados valles de dunas, formaciones que se encuentran en el fondo del Paraná y que se desplazan como consecuencia de la dinámica natural del río.

Para acompañar estos movimientos y reforzar la protección de la estructura, el Ente Interprovincial ejecutó en 1993 y 1998 mantas de protección de hormigón destinadas a contener los procesos erosivos y preservar la cobertura de arena sobre el sistema de entubado.

Los controles se realizan aproximadamente cada 20 días, aunque pueden intensificarse cuando se registran variaciones significativas en los principales afluentes del Paraná, como el río Paraguay, el Alto Paraná y el río Iguazú.

La actualización permanente de estos datos permite evaluar la evolución del sistema hídrico y determinar, de manera preventiva, las acciones necesarias para preservar la infraestructura.

Tecnología para medir el comportamiento del cauce

El monitoreo se complementa con estudios hidráulicos que permiten determinar el caudal y la velocidad de la corriente. Desde 2018, el Departamento de Recursos Hídricos utiliza equipos de perfil acústico Doppler (ADCP), una tecnología que emplea ondas sonoras para medir la velocidad del agua a diferentes profundidades.

Con esta información es posible establecer cómo se distribuye el flujo en distintos sectores del cauce y obtener un diagnóstico más preciso de la dinámica del río.

Para los trabajos de campo, el Ente dispone de embarcaciones propias equipadas con sistemas de medición y GPS. Los datos obtenidos mediante estos relevamientos constituyen una herramienta fundamental para el seguimiento técnico y la conservación preventiva del Túnel Subfluvial.

El monitoreo permanente del Paraná permite así anticiparse a modificaciones en el lecho y en las corrientes, aportando información técnica para preservar una infraestructura estratégica para la conexión vial entre Entre Ríos y Santa Fe.

Túnel Subfluvial Río Paraná Infraestructura
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