El Turismo Carretera cada vez más cerca de Paraná

A poco más de una semana el Turismo Carretera cerrará la Etapa Regular en el Club de Volantes de Paraná. Están las entradas a la venta.

Se espera una verdadera multitud para vivir la última fecha de la Etapa Regular del TC.

El 22 y 23 de agosto, el Turismo Carretera regresará al Autódromo Ciudad de Paraná para disputar la décima fecha del campeonato. Será la última competencia de la etapa regular y una cita clave para comenzar a definir quienes lucharan por la Copa de Oro.

El Turismo Carretera y el TC Pista volverán a acelerar en Paraná para protagonizar uno de los eventos deportivos más esperados del calendario automovilístico nacional. La décima fecha del campeonato marcará el cierre de la etapa regular y pondrá en juego puntos fundamentales para quienes buscan ingresar a la Copa de Oro.

Están a la venta las entradas para el TC a Paraná

Con una historia que une al TC con el público entrerriano, el Autódromo Ciudad de Paraná espera recibir a miles de fanáticos que llegarán desde distintos puntos del país para acompañar a sus ídolos.

Cada presentación del Turismo Carretera representa mucho más que una carrera: es el reencuentro de una comunidad apasionada que sigue de cerca cada fecha y acompaña a sus pilotos y marcas en todo el país.

Los precios de las entradas para el TC en Paraná

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticket Motor, la ticketera oficial del Turismo Carretera. Los interesados pueden adquirir sus ingresos de manera anticipada y asegurar su lugar para una de las competencias más importantes de la temporada.

Cabe destacar que los valores de los precios de las entradas son los siguientes: General damas en 20 mil pesos; General caballeros a 40 mil pesos; General con tribuna (damas) a 45 mil pesos; General con tribuna (caballeros) a 65 mil pesos; entrada preferencial a boxes con tribuna a 120 mil pesos.

Para acceder a la página web para adquirir las entradas anticipadas se debe acceder al siguiente link: www.ticket-motor.actc.org.ar

También hay una serie de promociones. La ACTC pack familiar: una entrada general hombres, una general damas y dos menores de 16 años (validación con DNI) a 50 mil pesos. Y ACTC pack amigos 4×3: Comprando tres entradas a 40 mil pesos cada una, el cuarto ingresa gratis (total 120 mil pesos).

Así está el campeonato

Cabe destacar que Jonatan Castellano llega como líder del campeonato y ya se encuentra clasificado a Copa de Oro, cuando aún resta una fecha de la Etapa Regular.

Si bien su escolta, Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), está lejos a 37 puntos cuando hay 47 en juego, un buen fin de semana para el arrecifeño puede torcer la balanza a su favor y podría ganarle la primera posición. Vale recordar que el piloto que se adjudique la Etapa Regular logrará 15 puntos bonus para el “minitorneo”.

Además, cada victoria suma otros ocho puntos bonus, algo que el Titán ya consiguió y el Pinchito, no. Teniendo en cuenta también que ganar es un requisito reglamentario para ser campeón. Otro que asoma como candidato a llevarse la Etapa Regular es Otto Fritzler (Mercedes-Benz), que se ubica 3° a 40 unidades de Castellano.

Estos tres pilotos ya consiguieron la clasificación a la Copa de Oro con una fecha de anticipación. Matemáticamente, José Manuel Urcera (Mercedes-Benz) se suma a este grupo. Al igual que Juan Pablo Gianini (Ford Mustang), quien se quedó con el Torneo de Carreras Especiales.