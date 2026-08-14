Horóscopo del viernes 14 de agosto de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 14 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 14 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del miércoles 12 de agosto de 2026

Horóscopo del jueves 13 de agosto de 2026

Procure ser todo lo natural que pueda con ese posible amor. Día positivo para todo lo relacionado con el dinero. Oportunidad de cambiar su rutina laboral. Canalice su exceso de energía física.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Momentos emotivos en los encuentros con amigos. Tome precauciones y así evitará pasar apuros económicos. Sus jefes le escucharán y estarán de acuerdo con usted. Levemente, su salud se verá afectada.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Puede que surja un romance en el entorno laboral. Adopte soluciones progresivas para sus problemas económicos. Por fin llega ese tan merecido aumento de sueldo. Tome más verdura, le sentará bien a su organismo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Antes de meterse en gastos, infórmese. Si está pensando en cambiar de trabajo, espere unos días. Va a tener que cuidarse más.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Cuide un poco más sus relaciones sentimentales. Si ha recibido una cantidad de dinero inesperada, no la gaste. Procure no comprometerse más de lo que puede en su trabajo. Los paseos al aire libre son buenos siempre.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Lo primero, intente ser feliz, después plantéese otros objetivos. Los ahorros le hacen sentirse seguro. Laboralmente, día muy movido. Buen momento para poder dejar un mal hábito.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Sus amigos siempre van a escuchar sus preocupaciones. Beneficios económicos gracias a los juegos de azar. Le sorprenderán con una gran noticia profesional. Pletórico de energía y vitalidad.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Busque la manera de pasar más tiempo junto a su pareja. En cuestiones de dinero, todo va a salir a pedir de boca. Si está sin trabajo hoy es un buen día para encontrarlo. Dolores de espalda, especialmente si juega al tenis.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Abundantes novedades en el amor. Un familiar estará dispuesto a avalarle para un crédito. Que la pereza no le impida llevar a cabo su trabajo. Un paseo en bici puede ayudarle a relajarse.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

En el entorno familiar la envidia le acarreará problemas. Apriétese un poco el cinturón o lo pasará mal. Un amigo va a intervenir para que se reconozca su trabajo. El caminar todos los días mejorará su riego sanguíneo.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Se va a dar cuenta de que ya no siente nada por su pareja. Se siente agobiado por los gastos que debe afrontar. La buena fortuna le acompaña en estudios y trabajo. No olvide la cita con el dentista.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

El amor le acecha en cualquier momento y lugar. Procure reducir gastos. En cuanto a las ofertas profesionales, medite su respuesta. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará.