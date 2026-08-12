Están abiertas las inscripciones para la Escuela Municipal de Danza

La Escuela Municipal de Danza de Paraná cuenta con cupos disponibles para infancias, jóvenes y adultos.

A sala llena y el acompañamiento de familiares y amigos, estudiantes de la escuela compartieron el trabajo realizado durante los primeros meses del año. La Escuela Municipal de Danza cuenta con cupos disponibles para infancias, jóvenes y adultos, y abrió nuevos talleres de formación en danza.

La Escuela de Danza realizó el sábado su tradicional Muestra de Invierno en el Teatro Municipal 3 de Febrero. La jornada permitió compartir sobre el escenario parte del trabajo y los aprendizajes desarrollados durante la primera mitad del año.

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El subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná, Joaquín Arijón, destacó la convocatoria y el acompañamiento de las familias. “Estamos muy contentos, con la sala llena, con los padres, las madres, las familias y también amigos y amigas acompañando a quienes integran este espacio de formación cultural. Para nosotros es un orgullo enorme”, señaló.

En ese sentido, valoró la continuidad de la Escuela de Danza y el acompañamiento de la gestión municipal. “Esta escuela tiene muchísimos años y, desde la actual gestión, por decisión política de la intendenta Rosario Romero, seguimos apuntando a estos espacios que tienen por objetivo ensanchar los derechos culturales y brindar la posibilidad de que cada vez más personas puedan formarse”, sostuvo.

Arijón también destacó el trabajo conjunto con el Consejo General de Educación (CGE) y señaló que la Escuela de Danza forma parte de una política más amplia de formación cultural que incluye los talleres culturales y la Escuela de Circo.

Por su parte, la directora de Formación Cultural, Rocío Panozzo, definió la jornada como “un día de celebración” y resaltó el esfuerzo de toda la comunidad educativa para sostener la escuela. “Llegar a estas instancias de muestra, donde uno comparte lo que ha ido aprendiendo a lo largo de los primeros meses del año y de los años que lleva en la escuela, es sumamente importante”, explicó.

Panozzo destacó además la participación de los estudiantes y el acompañamiento de las familias, que nuevamente colmaron la sala del Teatro 3 de Febrero.

“Estamos muy conformes. Es una política pública que sostiene la Municipalidad de Paraná a través de su intendenta Rosario Romero y de todo el personal municipal. Estos espacios de formación están a disposición de manera completamente gratuita, por eso es importante seguir sosteniéndolos y que los vecinos de la ciudad los sigan aprovechando ”, concluyó.

La Muestra de Invierno constituye una de las instancias de presentación del trabajo desarrollado por los estudiantes durante el año. La Escuela de Danza también realiza una muestra de fin de año, como cierre del proceso formativo anual.

Cupos disponibles

La Escuela Municipal de Danza cuenta con cupos disponibles para infancias, jóvenes y adultos.

Infancias:

Taller Inicial: 5 años, cumplidos antes del 30 de junio de 2026.

Taller de Danza Infantil I: 6 y 7 años.

Taller de Danza Infantil II: 8 y 9 años.

Taller de Danza Infantil III: 10 y 11 años.

Jóvenes y adultos:

Taller de Danza Clásica: turnos mañana y tarde.

Taller de Danza Contemporánea: turno mañana.

Los cupos son limitados. La inscripción se puede realizar de manera presencial, de lunes a viernes, de 9 a 12, en la Escuela Municipal de Danza, ubicada en calle 25 de Junio 54. También se puede consultar al teléfono 4201814 o al correo electrónico [email protected].

Nuevos talleres abiertos a la comunidad

También se encuentran abiertas las inscripciones a nuevos talleres de formación en danza, destinados a adolescentes, jóvenes y adultos:

Taller de Flexibilidad Activa, a cargo de Victoria Roldán. Se dicta los jueves a las 11.20 hs, destinado a adolescentes y jóvenes, en la Escuela Municipal de Danza.

Taller de Barre à terre, a cargo de Lucía Bootz. Se dicta los lunes a las 16 hs, destinado a jóvenes y adultos mayores de 15 años, en la Escuela Municipal de Danza.

Ambos talleres son libres y gratuitos y tienen una duración cuatrimestral, de agosto a noviembre. Las inscripciones se realizan a través del correo [email protected].