Más de 35 autores e investigadores participan de una obra colectiva que será presentada el 17 de agosto en la Feria del Libro de Paraná.

Paraná tendrá un libro por su Bicentenario que reúne historia, cultura y memoria de la ciudad.

En el marco de los 200 años de Paraná como ciudad, la capital entrerriana sumará un libro colectivo que reúne aportes sobre su historia, cultura, patrimonio e identidad. La obra fue editada por la Editorial Municipal de Paraná y cuenta con la participación de más de 35 autores e investigadores, entre historiadores, artistas, museólogos y referentes de la cultura local.

La publicación propone una mirada amplia sobre el patrimonio material e inmaterial de la ciudad y los procesos que marcaron su evolución.

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Un legado para la ciudad de Paraná

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó el carácter colectivo de la publicación y señaló que constituye un homenaje a la ciudad en el marco de su Bicentenario, que se conmemora el 26 de agosto.

“Es importante ver la multiplicidad de miradas que han confluido en torno a este libro. Artistas, historiadores, gente de la cultura en el sentido amplio y museólogos trabajaron distintas temáticas”, sostuvo.

La obra incluye referencias a calles, edificios históricos y procesos culturales, además de capítulos vinculados con el teatro, la música y otros aspectos de la identidad paranaense.

Romero destacó que el objetivo es que el libro trascienda el aniversario y se convierta en una herramienta de consulta permanente para instituciones educativas y familias. También adelantó que próximamente contará con una edición digital.

Historia para las nuevas generaciones

La directora de Museos y Patrimonio, Gisela Bahler, destacó que la iniciativa surgió del compromiso de vecinos y profesionales vinculados con la cultura y la historia de Paraná. También valoró el trabajo de las compiladoras para reunir las contribuciones de los distintos autores.

Valentina Uranga, una de las participantes del proyecto, remarcó el valor educativo de la publicación y señaló que fue pensada como una herramienta para docentes y estudiantes.

La presentación se realizará el 17 de agosto en la Feria del Libro de Paraná. Posteriormente, el libro tendrá una presentación oficial en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, como parte de las actividades previstas por el Bicentenario de la ciudad.