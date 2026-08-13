Anuncian que el río Uruguay volverá a crecer

Desde la Represa de Salto Grande indicaron que la suba del río Uruguay no tendrá las marcas que hubo a principio de este mes.

Desde la Represa de Salto Grande manifestaron que el río volverá a tener un comportamiento a la suba.

Este jueves la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande emitió un comunicado en el que informó que el nivel del río Uruguay volverá a ascender hacia el fin de semana.

Cabe destacar que el río llegó a experimentar un ascenso que llegó a los 11,25 metros sobre el puerto de Concordia y desde hace una semana comenzó el descenso. Este jueves por la tarde el río estaba en 8,52 metros, aunque desde el Área de Hidrología de la Represa de Salto Grande volvieron a informar sobre un leve ascenso.

“En principio no se prevé que se superen los niveles máximos alcanzados los primeros días del mes de agosto. Sin embargo, dependiendo de lo abundantes que resulten las lluvias de los próximos días en la cuenca de aporte (especialmente en la zona más cercana al lago), es probable que el río vuelva a presentar una tendencia ascendente”, señalaron.

El Niño también se hará sentir en el río Uruguay

“Cabe destacar que la persistencia del río en niveles relativamente elevados será habitual durante los próximos meses. Tal como se ha anticipado en reiteradas oportunidades, esto responde al fenómeno El Niño que se prevé, será muy fuerte. Por lo tanto, las actividades costeras deberán adaptarse a estas ‘nuevas condiciones’ que nos impone la naturaleza”, indicaron.

Tras la bajante reciente, desde el Ente de Costanera habían comenzado con las tareas de limpieza tanto en la costanera como en la costanera Nebel. Debido a las lluvias, recomendaron a los concordienses no circular por esas zonas ya que los pisos “están resbaladizos”.