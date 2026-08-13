"Mi familia está recibiendo muchas amenazas", dijo el preso que mató a otro en Paraná

Josué Nahuel Quiroga cumplirá 60 días de prisión preventiva en la cárcel de Victoria por el homicidio de Esteban Bernal, ocurrido en la cárcel de Paraná.

Josué Nahuel Quiroga cumplirá 60 días de prisión preventiva en la cárcel de Victoria por el homicidio de Esteban Bernal, ocurrido en la cárcel de Paraná.

En una audiencia judicial realizada este jueves, a la que concurrió UNO, Josué Nahuel Quiroga, de 25 años, manifestó su profundo temor por la seguridad de su entorno cercano tras verse involucrado en un fatal altercado carcelario. "Mi familia está recibiendo muchas amenazas", declaró el imputado ante el juez Elvio Garzón. Se trata del joven acusado de haber asesinado a Esteban Erik Bernal, de 24, el 11 de agosto en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

Si bien el imputado se negó a declarar en la audiencia, tomó la palabra al final para explicarle al juez por qué se oponía a ser alojado en la Unidad Penal de Concordia o Federal. Según explicó, allí hay familiares de Bernal, con lo cual su integridad física se encontraría en riesgo. Su breve declaración fue fundamental para que el magistrado dispusiera que sea enviado a la Unidad Penal N° 5 de Victoria.

Quiroga fue imputado por el homicidio de Esteban Erik Bernal, de 24 años, quien fuera su compañero de escuela en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. El homicidio ocurrió el 11 de agosto, cuando salían de la escuela de la cárcel y caminaban por un pasillo. El acusado se encontraba próximo a cumplir una condena de 3 años y 4 meses por robo agravado y gozaba de salidas sociofamiliares. Concretamente, el 17 de diciembre de este año iba a cumplir dicha sentencia, pero con este nuevo delito deberá permanecer tras las rejas.

Sobre cómo se dieron los hechos, la fiscal Paola Farinó describió que hubo un altercado entre ambos, con golpes de puño. En medio de la pelea, Quiroga tomó un cuchillo tipo mantequero con filo en la punta y apuñaló de muerte a Bernal.

Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña.

La acusadora pública dio cuenta de que la investigación ya cuenta con muchos elementos, como filmaciones y testimonios, entre ellos el de una profesora que dio cuenta de una discusión previa entre el imputado y la víctima. No obstante, aclaró que sólo se trata de un indicio y que aún se espera tomar declaración a otros internos para conocer en profundidad qué situación desencadenó la pelea.

Durante la audiencia, el defensor oficial Fernando Callejo, argumentó que el joven actuó en legítima defensa. Según se detalló, filmaciones del incidente muestran que Quiroga fue atacado por la espalda con golpes en la cabeza y la nuca, mientras otros internos suministraban elementos cortopunzantes en medio de la riña.

Ante el riesgo inminente y los problemas manifestados por el joven con internos de otras dependencias y familiares de la víctima, el juez Garzón dictó 60 días de prisión preventiva. Sin embargo, atendiendo a las preocupaciones de seguridad planteadas por Quiroga, el magistrado descartó el traslado a la Unidad Penal de Concordia o Federal.

Finalmente, se ordenó que Quiroga cumpla la medida de coerción en la Unidad Penal de Victoria. Esta decisión busca resguardar la integridad física del imputado mientras la fiscalía, continúa recolectando testimonios para esclarecer el móvil del hecho y el grado de participación de otros involucrados en el conflicto.

Fuente: UNO