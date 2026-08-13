Se difundió la grilla artística de la Expo Rural Gualeguaychú

Igna Sartori, Los del Cerro, Alma Luján, Los Romero y Tomás Zacarías formarán parte de la grilla de la Expo Rural Gualeguaychú.

La Sociedad Rural Gualeguaychú sigue confirmando atracciones de cara a una nueva edición de la Expo Rural que se desarrollará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. En lo que respecta a la grilla, el programa promete calidad y variedad , con tardes a pura música, danza y mucha diversión.

Tanto el sábado como el domingo, serán jornadas de sensaciones profundas con un despliegue inédito y con sorpresas que prometen cautivar al público. La 133º Expo plantea un escenario de excelente nivel con la coordinación general y conducción de Natacha Piquet. El sábado llegan a brindar sus pasiones: los ballets Almas Nativas y Raíces de mi Pueblo; La Chola y toda la cumbia; el folclore con Igna Sartori Grupo; el mejor chamamé de la mano de Los Tierras del General y por primera vez en Gualeguaychú, Tomás Zacarías y su conjunto.

Domingo

En tanto, el domingo será el turno de la Escuela de Folclore Siembra Entrerriana; los ballets Herencia Viva y Remanso Entre Ríos; el Grupo de baile "Immer Jung"; Grupo de Bombos Latidos; la dulzura de lo nuestro con Mariana "Bichi" Suárez y Alma Luján; chamamé del bueno con Los Romero y Compañía y un cierre a todo baile con Los Del Cerro.

Asimismo, las aperturas de ambos días tendrán invitados especiales: Fran, Espineles, Dalma Roldán y Roberto Russell serán parte de la puesta en escena.

Si bien son artistas de trayectoria y de mucho vínculo con el público, se detalla a continuación una síntesis de su estilo y obra:

Tomás Zacarías

De raíces correntinas, nacido en Buenos Aires, pisó el escenario a los 5 años con “Los Chamameceros del Litoral” el conjunto de sus padres, en la icónica fiesta del Gauchito Gil. Desde entonces, llevó su alegría a diferentes provincias de nuestro país. En la pandemia, su música se viralizó por las redes y hoy no para de recorrer Argentina, Chile y Uruguay. Lo llaman Príncipe, el chamamecero más viral y cuenta entre su público a personas de distinto rango etario. Llega por primera vez a Gualeguaychú.

Igna Sartori

Es un cantante entrerriano de 18 años, oriundo de Larroque, que comenzó su camino musical desde muy pequeño. Consolidando su raíz folclórica presenta una propuesta artística en constante crecimiento y se ha convertido en una de las jóvenes voces con gran proyección. A lo largo de su carrera se ha presentado en escenarios reconocidos de nuestra Provincia, brillando también en Córdoba. En 2026 alcanzó visibilidad nacional al participar en "Es mi sueño", el programa de Canal 13.

Ballet Almas Nativas

Este ballet vio la luz en el año 99, como Taller Municipal. Hoy funciona como Taller, Ballet y Profesorado de Danzas Folklóricas. Con más de 25 años de trayectoria, este grupo de bailarines apasionados, de la mano de Silvia Atkins, se presenta en los distintos escenarios difundiendo nuestras raíces.

Alma Luján

Con tan sólo 5 años, dio sus primeros pasos cantando hasta que a los 10 llegó a sus manos el instrumento que hoy la hace brillar y destacarse. Tiene 16 años y ha compartido tablas con artistas icónicos de Argentina. La Sole, Peteco Carabajal, Cristian Herrera, el chaqueño Palavecino que la presentó en el majestuoso festival de Jesús María y el gran Bruno Arias que la llevó al escenario mayor, en Cosquín. En la actualidad, su talento innato le permite recorrer las fiestas más grandes del país, con los músicos que la acompañan y llega la Expo 2026 para que Gualeguaychú vibre al compás de su energía descollante.

Los Romero y Compañía

El apellido Romero representa más de veinte años de trayectoria dentro del chamamé, destacándose en importantes festivales de Argentina y de países vecinos. Este conjunto surge de la unión de músicos con una extensa trayectoria compartida y una visión artística en común. Dos de los mejores acordeones de Entre Ríos llevan adelante este proyecto junto a guitarras y voces representativas. Levantan la bandera de la experiencia, la tradición y una nueva manera de vivir el chamamé, con el compromiso de mantener viva la música del Litoral y proyectarla hacia las nuevas generaciones.

Mariana “Bichi” Suárez

Nacida en Bs. As. y aquerenciada en Gualeguaychú. Hija de reconocidos músicos, creció rodeada de folclore y escenarios. La Bichi presentará su trabajo solista “Horizonte” en donde el legado familiar y el amado litoral, brotan en un disco que hamaca ejecuciones magistrales, paisajes y vivencias litoraleñas y el acervo cultural que rescata cada recuerdo vivo de las canciones y en su voz.

Los Tierra del General

Ellos se presentan como los guardianes del chamamé y de la historia. Nacidos hace 12 años en la tierra del General Urquiza (a quién homenajean en el nombre elegido para su conjunto) en San Justo, Departamento Uruguay. Se han consolidado como una de las agrupaciones destacadas del género y suelen cautivar al público con su música auténtica y arraigada en las tradiciones del Litoral argentino.

La Chola

“La Chola" es una banda oriunda de Gualeguaychú, Entre Ríos, con músicos experimentados que vienen de reconocidas formaciones musicales locales. Su creación fue de la mano de la alegría y se caracterizan por interpretar cumbias clásicas, de todos los tiempos y canciones inolvidables, de esas que te hacen bailar y cantar sin parar.

Escuela de Folclore Siembra Entrerriana

La escuela de danza nace pensando en que los más pequeños aprendan a cultivar nuestras raíces a través de juegos y música y para que los adultos compartan, preserven y disfruten, siempre preservando tradiciones e identidad.

Grupo de Bombos Latidos

Hace 8 años, con tachos de pintura y cuñetes, comenzaban a ensayar en el corsódromo de Gualeguaychú. Este grupo ya hoy consolidado, ha participado en Cosquín, en el encuentro mundial FIFAS, Santiago del Estero y en variados escenarios locales y zonales. Malambo, boleadoras y ponchos fusionados con la danza e integrantes de edades variadas, traerán su arte a la expo rural 2026, siempre por el camino de la cultura.

Ballet Raíces de mi Pueblo

Desde hace 10 años este ballet participa en diferentes eventos culturales locales, provinciales y expande sus horizontes a escenarios nacionales, representando a la ciudad de Gualeguaychú, por ejemplo, en Cosquín y Jesús María.

Immer Jung

El grupo pertenece a la Asociación de descendientes de Alemanes del Volga de Gualeguaychú. Fue creado en el 2019 con el objetivo de generar alegría, ya que su nombre significa “Siempre jóvenes” y busca transmitir este espíritu en todas las fiestas y eventos donde son convocados. A través de sus presentaciones, el ballet contribuye a mantener viva la historia cultural, fortalecer la identidad colectiva y a acercar las tradiciones volguenses al público en general.

Ballet Folclórico Remanso Entre Ríos

Con el objetivo de difundir y vivenciar las danzas folklóricas tradicionales, este ballet de adultos compuesto por 12 integrantes, llega a compartirnos su pasión, bajo la dirección de Rosana Villagra.

Herencia Viva

“Herencia Viva”, es un joven ballet de amigos, que nace por el amor a las danzas tradicionales, el folclore y sus costumbres. Bajo la dirección de su profesora Analia Hidalgo, acercan una propuesta transformadora, incorporando estilización en los movimientos, pero conservando intactas las raíces.