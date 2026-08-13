En Concordia licitaron el servicio de recolección de residuos

Seis empresas se presentaron para prestar el servicio de recolección de residuos en Concordia. La Comisión Evaluadora analizará las propuestas.

Se presentaron seis oferentes para la Licitación Pública Nº 47/2026, que definirá el nuevo contrato de recolección de Residuos Sólidos Urbanos de las ocho zonas operativas de la ciudad de Concordia, que actualmente se encuentran tercerizadas y la incorporación de un sector de Pampa Soler. El proceso continúa ahora con la evaluación técnica y económica de las propuestas.

La Municipalidad de Concordia realizó este jueves, en la Dirección de Compras y Suministros, el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 47/2026 (Expediente Nº 3401), para la contratación del servicio de recolección domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos en una parte de la ciudad.

Al acto se presentaron seis oferentes, cuyas propuestas económicas quedaron asentadas en el acta correspondiente: la firma Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F. presentó una oferta de 270 millones de pesos por mes. La firma ASHIRA S.A. presentó una oferta mensual por 289.034.000 pesos. La firma Bodegas y Viñedos Santa Elena ofertó mensualmente por 267.700.000 pesos.

La firma Transportes Malvinas S.R.L. presentó una oferta mensual por 400.520.000 pesos. La firma Vitsa Soluciones Ambientales presentó una oferta mensual por 268 millones de pesos. Y la firma Ava Construcciones y Servicios S.A. presentó una oferta mensual por 286.720.000 pesos.

“El proceso se desarrolló en su totalidad de forma electrónica, a través de la plataforma de proveedores de la Municipalidad, con presentación de ofertas mediante archivo encriptado”, señalaron en un comunicado.

Cómo continúa la licitación en Concordia

Según explicaron, a partir de ahora, las propuestas todas admisibles en una primera instancia, serán analizadas por la Comisión Evaluadora, que analizará tanto los aspectos económicos como los técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones: antecedentes en servicios similares, antigüedad y estado de la flota, certificaciones de calidad (ISO 9001) y de gestión ambiental (ISO 14001), plan operativo y plan de contingencias, entre otros criterios. La adjudicación se resolverá una vez concluida esta etapa.

Desde el Municipio destacaron que “este proceso busca asegurar la continuidad y calidad de un servicio esencial para todos los concordienses, mediante un procedimiento abierto, competitivo y transparente, con reglas claras para los participantes y mecanismos de control durante todas las etapas de la contratación”.

“Este paso forma parte de un proceso de eficiencia y mejora continua del modelo de gestión integral de residuos sólidos urbanos para lograr mejores servicios para los concordienses”, concluyeron.