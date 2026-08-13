Paraná Lee: comienza la gran fiesta del libro y  la lectura en la Sala Mayo.

Paraná se prepara para vivir una gran fiesta del libro y la lectura. Entre hoy y el lunes, el predio de la Sala Mayo albergará la XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee, un acontecimiento central en la agenda cultural y social de la provincia que promete transformar la costanera en un dinámico espacio de encuentro. La iniciativa reunirá a lectores, familias, docentes y creadores en una vivencia comunitaria abierta a toda la ciudadanía.

Durante cuatro jornadas consecutivas, el recinto albergará más de ochenta estands representativos del sector editorial nacional. La propuesta integrará producciones de sellos universitarios, independientes, librerías tradicionales, colectivos artesanales y proyectos autogestivos provenientes de distintos puntos del territorio argentino. La extensa variedad de publicaciones abarcará múltiples géneros: narrativa contemporánea, poesía, ensayo analítico, literatura infantil y juvenil, investigación histórica, ciencias sociales, libros ilustrados, novedades recientes y un catálogo enfocado en rescatar el valor de la producción regional.

Una de las notas más curiosas y atractivas de la presente edición estará dada por la participación de un sello editorial proveniente de Perú, el cual exhibirá una singular colección con los libros más pequeños del mundo. Esta particularidad artesanal constituirá una parada insoslayable para los amantes de los objetos raros, sumando diversidad a las múltiples ofertas bibliográficas disponibles en la muestra.

Actividades culturales y educativas

Más allá de la exhibición en los puestos, la grilla ofrecerá más de 80 actividades culturales y educativas totalmente gratuitas. La programación desplegará conversatorios e intercambios con autores e ilustradores, presentaciones de obras de reciente lanzamiento, talleres formativos y las tradicionales Citas Mágicas. Asimismo, intervenciones de música itinerante recorrerán constantemente los pasillos para amenizar el recorrido con propuestas artísticas en vivo.

Las infancias y juventudes dispondrán de una centralidad absoluta en la agenda. La Carpa de las Infancias se consolidará como un polo permanente con talleres dinámicos, lecturas compartidas y juegos didácticos para diversas edades. Paralelamente, la Casa de la Costa servirá como escenario para conversatorios impulsados por organismos de Derechos Humanos, garantizando una perspectiva comprometida, plural y diversa.

En esta oportunidad, la ciudad de Santa Fe participará en calidad de invitada de honor, estrechando los lazos históricos y culturales que unen a ambas orillas. La comitiva santafesina aportará conversatorios con sus escritores destacados y la oferta académica de Ediciones UNL, potenciando el diálogo regional. Por último, un renovado sector gastronómico con food trucks permitirá a los visitantes disfrutar de una experiencia integral al aire libre.

La agenda de hoy

La actividad de la jornada de hoy comienza a las 10 con la propuesta de mediación de lectura “Baúles Andariegos” y el conversatorio “Del otro lado del umbral”, a cargo de Luciano Lamberti y Sergio Aguirre, con la moderación de Azul Domé. A las 10.30 se presenta el libro “ofía”, de Mechita Daneri y Fabia Estamatti, en simultáneo con la muestra “Producciones artísticas en clave de Memorias de Escuelas” organizada por la Fhaycs (Uader) junto a los niveles primario y secundario de las escuelas Almafuerte, Alberdi y Normal Torres. La grilla continúa a las 11 con un encuentro literario conducido por Mechi Daneri y la experiencia de Cajas Lambe Lambe. A las 11, Marta Zamero expone sobre su trabajo “Poder leer y escribir: Hacia una alfabetización sin adjetivos”, mientras que a las 12:00 tiene lugar una trivia deportiva centrada en los mundiales de fútbol, a cargo de Luciano Wernicke.

El bloque vespertino inicia a las 13 con intervenciones de música itinerante en los pasillos de la feria. A las 14 regresa el espacio “Baúles Andariegos”, al tiempo que la Editorial Fundación La Hendija presenta las obras “El país de los gurises” y “El Ángel de Mozart”, y la Fhaycs (Uader) expone trabajos de la Escuela de Artes Visuales Profesor Roberto López Carnelli y del Nivel Inicial de la Escuela Normal Torres. A las 14.30 se desarrolla el conversatorio “La pasión por el deporte y el oficio de narrarla”, encabezado por Luciano Wernicke con la moderación de Ezequiel Re. Más tarde, a las 15.30, se presenta “La República de la Vereda”, el libro del carnaval paranaense, con un panel integrado por Nora Aracil, Luis Santana, Esteban Amatti, Aldana Del Mestre, Patricia Cabrera, Iara Quiroga, Carla Bataglia y José Iparraguirre. El tramo de las 16 reúne la actividad “Unidas por el gran salto”, el espacio “Semillas de imaginación” conducido por Alejandra Peñalba (Atelier Peñalba) y un nuevo encuentro del conversatorio “Del otro lado del umbral” con Luciano Lamberti y Sergio Aguirre, en esta oportunidad bajo la moderación de Juan Rina.

El tramo de cierre inicia a las 17 con la intervención “Carta Va” junto a Fernanda Álvarez y la presentación conjunta de “Hackeando a la vida” y “El futuro no es mañana, fue ayer”, a cargo de Daniel Giosa bajo el Sello Autopublicarte de Editorial Vanadis. A las 17.30 se presenta la obra “El linaje”, de Trinidad Rodríguez Lombardi (Editorial Vanadis), a la par del conversatorio sobre “El salto del agua» con la autora Paula Galansky y la moderación de Mara Rodríguez. A las 18 llega la propuesta infantil “Te juego un cuento”, seguida a las 18.30 por la mesa de la editorial Eduner, donde se presentan “Patio Solariego”, de Ana María Garasino, y la antología “Cuadernos de las Orillas”, compilada por Matías Armándola, con la conducción de Gustavo Martínez. La jornada concluye a las 19.30 con un cierre artístico que combina poesía y música en vivo a través de un DJ Set a cargo de Fabi Quírico y Ad.Vic.