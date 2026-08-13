El Carnaval de Paraná propone un nuevo taller de percusión afrobrasileña

La Red de Artistas del Carnaval de Paranáse abordarán ritmos, técnicas y prácticas propias de esta expresión, mediante una modalidad teórico-práctica.

La propuesta se desarrollará el sábado 15 y domingo 16 de agosto y estará a cargo del músico, percusionista y docente Leo Duarte, de destacada trayectoria en el Carnaval de Concordia y en diferentes experiencias artísticas. La actividad forma parte de las acciones de formación e intercambio impulsadas para fortalecer el Carnaval de Paraná .

La Red de Artistas del Carnaval de Paraná, la Escuela de Carnaval de Paraná y la Comparsa Samba Oeste Litoral impulsan una nueva instancia de formación dedicada a la percusión afrobrasileña.

La Escuela de Carnaval de Paraná lleva a Nogoyá un ciclo gratuito de formación para artistas locales

Durante las dos jornadas se abordarán ritmos, técnicas y prácticas propias de esta expresión, mediante una modalidad teórico-práctica que combinará aprendizaje, ejecución y trabajo colectivo.

Percusión afrobrasileña

La actividad se inscribe en un proceso de formación e intercambio de saberes orientado a sumar herramientas y contribuir al crecimiento del carnaval de la ciudad. Está dirigida a músicos, percusionistas e integrantes de comparsas, baterías y agrupaciones artísticas, así como a quienes quieran acercarse por primera vez a la percusión o ampliar sus conocimientos.

“Estos espacios permiten incorporar herramientas, compartir experiencias y hacer circular saberes entre quienes hacemos carnaval. Apostar a la formación es también una manera de fortalecer y hacer crecer el Carnaval de Paraná”, destacó Nora Aracil, integrante de la Red de Artistas del Carnaval de Paraná.

Las jornadas se extenderán de 10 a 17 horas. Se contemplan bonificaciones y descuentos para ritmistas del Carnaval de Paraná e integrantes de la Red de Artistas del Carnaval. Para información e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse con Nora Aracil al 3434 63-4822 o con Aldana Del Mestre al 3434 48-4964.