La Comisión Directiva se reunió y tomó la decisión antes del entrenamiento vespertino, que será dirigido por Hugo Tocalli, secretario deportivo.

Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador de Independiente. La Comisión Directiva se reunió y tomó la decisión de echarlo tras el apabullante 4-0 ante Atlético Tucumán en los octavos de la Copa Argentina. El resultado, las formas y las declaraciones posteriores colmaron la paciencia de la dirigencia. Por estas horas se resuelve el cómo de la rescisión, mientras que el entrenamiento de esta tarde estará a cargo de Hugo Tocalli, secretario deportivo del club.

La gota que rebalsó el vaso fue la conferencia de prensa en el Coloso Marcelo Bielsa. Quinteros arrancó haciéndose cargo del resultado: "Como entrenador me da vergüenza. Asumo toda la responsabilidad que me corresponde. Le quiero pedir disculpas a la gente." Pero el foco de su discurso rápidamente giró hacia la falta de refuerzos: "Ni estos jugadores ni el cuerpo técnico somos responsables de una continuidad de fracasos en un club tan grande como Independiente, que hace años no gana títulos. Necesitamos la ayuda de todos para volver al lugar que Independiente merece."

Gustavo Quinteros fue despedido de Independiente

Gustavo Quinteros fue despedido de Independiente.

Tocalli dirigirá el entrenamiento de esta tarde como medida de emergencia, ya que Carlos Matheu se encuentra con la Reserva en Santiago del Estero, pero ya fue avisado: cuando regrese tomará el mando de los entrenamientos junto a Eduardo Tuzzio.

La rescisión del contrato de Quinteros se está resolviendo por estas horas y no será sencilla. En la dirigencia saben que el entrenador difícilmente cederá sin negociación, lo que complica los tiempos y el aspecto económico de la operación.

El panorama deportivo tampoco es simple. Independiente necesitará un interinato que podría extenderse varios meses, considerando que las elecciones del club están previstas para diciembre y que difícilmente aparezca un técnico de peso dispuesto a asumir este desafío a tan poco tiempo del proceso electoral. Un fierro caliente que la CD tendrá que manejar con cuidado en los próximos días.