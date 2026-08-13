Uno Entre Rios | Ovación | Gustavo Quinteros

Gustavo Quinteros fue despedido de Independiente

La Comisión Directiva se reunió y tomó la decisión antes del entrenamiento vespertino, que será dirigido por Hugo Tocalli, secretario deportivo.

13 de agosto 2026 · 17:25hs
Gustavo Quinteros fue despedido de Independiente.

Gustavo Quinteros fue despedido de Independiente.

Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador de Independiente. La Comisión Directiva se reunió y tomó la decisión de echarlo tras el apabullante 4-0 ante Atlético Tucumán en los octavos de la Copa Argentina. El resultado, las formas y las declaraciones posteriores colmaron la paciencia de la dirigencia. Por estas horas se resuelve el cómo de la rescisión, mientras que el entrenamiento de esta tarde estará a cargo de Hugo Tocalli, secretario deportivo del club.

La gota que rebalsó el vaso fue la conferencia de prensa en el Coloso Marcelo Bielsa. Quinteros arrancó haciéndose cargo del resultado: "Como entrenador me da vergüenza. Asumo toda la responsabilidad que me corresponde. Le quiero pedir disculpas a la gente." Pero el foco de su discurso rápidamente giró hacia la falta de refuerzos: "Ni estos jugadores ni el cuerpo técnico somos responsables de una continuidad de fracasos en un club tan grande como Independiente, que hace años no gana títulos. Necesitamos la ayuda de todos para volver al lugar que Independiente merece."

Los organizadores dieron detalles de la competencia de boxeo.

Presentaron el festival de boxeo que se realizará en Sionista

Tensión en San Lorenzo: la barra visitó al plantel durante el entrenamiento

Tensión en San Lorenzo: la barra visitó al plantel durante el entrenamiento

Gustavo Quinteros fue despedido de Independiente

Gustavo Quinteros fue despedido de Independiente.

Gustavo Quinteros fue despedido de Independiente.

Tocalli dirigirá el entrenamiento de esta tarde como medida de emergencia, ya que Carlos Matheu se encuentra con la Reserva en Santiago del Estero, pero ya fue avisado: cuando regrese tomará el mando de los entrenamientos junto a Eduardo Tuzzio.

La rescisión del contrato de Quinteros se está resolviendo por estas horas y no será sencilla. En la dirigencia saben que el entrenador difícilmente cederá sin negociación, lo que complica los tiempos y el aspecto económico de la operación.

El panorama deportivo tampoco es simple. Independiente necesitará un interinato que podría extenderse varios meses, considerando que las elecciones del club están previstas para diciembre y que difícilmente aparezca un técnico de peso dispuesto a asumir este desafío a tan poco tiempo del proceso electoral. Un fierro caliente que la CD tendrá que manejar con cuidado en los próximos días.

Gustavo Quinteros Independiente despedido Comisión directiva
Noticias relacionadas
El concordiense Walter Bou se va de Lanús y seguirá su carrera en Chile.

El concordiense Walter Bou se va de Lanús y seguirá su carrera en Chile

Paredes recibió un sondeo del Milan, pero decidió seguir en Boca.

Leandro Paredes recibió un sondeo del Milan, pero decidió seguir en Boca

Se espera una verdadera multitud para vivir la última fecha de la Etapa Regular del TC.

El Turismo Carretera cada vez más cerca de Paraná

apb: rowing y patronato dieron el golpe en el cierre de la primera fecha

APB: Rowing y Patronato dieron el golpe en el cierre de la primera fecha

Ver comentarios

Lo último

En Concordia licitaron el servicio de recolección de residuos

En Concordia licitaron el servicio de recolección de residuos

Un funcionario policial cayó de su moto durante una persecución en Paraná

Un funcionario policial cayó de su moto durante una persecución en Paraná

Presentaron el festival de boxeo que se realizará en Sionista

Presentaron el festival de boxeo que se realizará en Sionista

Ultimo Momento
En Concordia licitaron el servicio de recolección de residuos

En Concordia licitaron el servicio de recolección de residuos

Un funcionario policial cayó de su moto durante una persecución en Paraná

Un funcionario policial cayó de su moto durante una persecución en Paraná

Presentaron el festival de boxeo que se realizará en Sionista

Presentaron el festival de boxeo que se realizará en Sionista

Anuncian que el río Uruguay volverá a crecer

Anuncian que el río Uruguay volverá a crecer

Sólo la mitad de los alumnos termina la primaria a tiempo y con los aprendizajes esperados

Sólo la mitad de los alumnos termina la primaria a tiempo y con los aprendizajes esperados

Policiales
Un funcionario policial cayó de su moto durante una persecución en Paraná

Un funcionario policial cayó de su moto durante una persecución en Paraná

Mi familia está recibiendo muchas amenazas, dijo el preso que mató a otro en Paraná

"Mi familia está recibiendo muchas amenazas", dijo el preso que mató a otro en Paraná

Se continuará investigando en Paraná el asesinato de un militante durante la dictadura

Se continuará investigando en Paraná el asesinato de un militante durante la dictadura

Ingresaban a Entre Ríos con contrabando de cigarrillos y pescado

Ingresaban a Entre Ríos con contrabando de cigarrillos y pescado

Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Ovación
Presentaron el festival de boxeo que se realizará en Sionista

Presentaron el festival de boxeo que se realizará en Sionista

El concordiense Walter Bou se va de Lanús y seguirá su carrera en Chile

El concordiense Walter Bou se va de Lanús y seguirá su carrera en Chile

Gustavo Quinteros fue despedido de Independiente

Gustavo Quinteros fue despedido de Independiente

El Turismo Carretera cada vez más cerca de Paraná

El Turismo Carretera cada vez más cerca de Paraná

Leandro Paredes recibió un sondeo del Milan, pero decidió seguir en Boca

Leandro Paredes recibió un sondeo del Milan, pero decidió seguir en Boca

La provincia
En Concordia licitaron el servicio de recolección de residuos

En Concordia licitaron el servicio de recolección de residuos

Anuncian que el río Uruguay volverá a crecer

Anuncian que el río Uruguay volverá a crecer

El Túnel Subfluvial monitorea el río Paraná para prevenir riesgos y preservar su infraestructura

El Túnel Subfluvial monitorea el río Paraná para prevenir riesgos y preservar su infraestructura

Conciliación obligatoria: Granja Tres Arroyos deberá reincorporar a los trabajadores despedidos

Conciliación obligatoria: Granja Tres Arroyos deberá reincorporar a los trabajadores despedidos

Veteranos de Malvinas visitaron el Túnel Subfluvial y donaron una bandera en homenaje a los 649 héroes

Veteranos de Malvinas visitaron el Túnel Subfluvial y donaron una bandera en homenaje a los 649 héroes

Dejanos tu comentario