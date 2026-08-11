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La emotiva confesión del papá de Gaspi sobre su hijo: "Era un líder positivo"

Ricardo Prim recordó la infancia de Gaspi, su vínculo con él y cómo el youtuber transformó sus experiencias en un mensaje para miles de jóvenes.

11 de agosto 2026 · 18:11hs
La emotiva confesión del papá de Gaspi sobre su hijo: Era un líder positivo.

La emotiva confesión del papá de Gaspi sobre su hijo: "Era un líder positivo".

A casi dos meses de la muerte de Gaspi, su papá, Ricardo Prim, recordó la infancia de su hijo, los momentos que compartieron en Puerto Madryn y el vínculo que mantuvieron a lo largo de los años. En diálogo con DDM, por América, también habló sobre la persona que se encontraba detrás del personaje que el joven youtuber mostraba en las redes sociales.

Ricardo destacó especialmente la relación que tenía con Gaspi y recordó algunas de las situaciones que compartían. "En una entrevista que le hicieron, le preguntaron quién era su referente y él lo primero que dijo fue: 'Mi padre porque es un loco lindo'. Nos divertíamos mucho", contó durante la entrevista.

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El papá de Gaspi recordó la infancia de su hijo a casi dos meses de su muerte: "Tuvo una infancia muy especial"

Gaspi murió el domingo 14 de junio, a los 23 años, en Río de Janeiro, Brasil, luego de que el helicóptero en el que viajaba chocara con otra aeronave en pleno vuelo. A casi dos meses del accidente, su padre volvió a hablar públicamente sobre su vida y explicó algunos aspectos del contenido que convirtió al joven en uno de los creadores más populares entre las nuevas generaciones.

Según contó Ricardo, Gaspi utilizaba sus experiencias personales para construir parte del mensaje que transmitía en sus videos. "Él buscaba su esencia y hablaba de sus miedos", explicó, y señaló que el joven relacionaba el miedo con la muerte porque, según su mirada, "te paraliza".

El padre del influencer también recordó los primeros años de vida de su hijo y la infancia que compartieron. "Tuvo una infancia muy especial, estuvo cuatro años en Chile y después de chiquito acá conmigo en Puerto Madryn, le encantaba", relató.

Ricardo vive frente a la playa en Puerto Madryn, donde además es dueño de una reconocida librería. Desde ese lugar evocó algunas de las escenas cotidianas que compartía con Gaspi cuando era chico. "Yo vivo frente a la playa, él se ponía a ver a la gente y hacía lo mismo que cuando filmaba, ese 'miralo, miralo' famoso, lo hacíamos nosotros", recordó.

También habló sobre los comienzos de la carrera de su hijo y las dificultades que atravesó durante su adolescencia. "Él empezó con nada, iba al Obelisco y filmaba", contó. Sin embargo, reconoció que en aquel momento había algunas situaciones que le preocupaban porque Gaspi se exponía demasiado. "Estuvo dos años suspendido, salía de noche, fumaba... Tuvo una crisis, como todos hemos tenido a esa edad, por ser un pibe que estaba creciendo", explicó.

Con el paso del tiempo, según su padre, Gaspi logró atravesar esa etapa y realizar un cambio positivo en su vida. "Él tuvo un cambio muy positivo y se lo trasladó a los chicos, era un líder positivo", aseguró Ricardo, quien destacó la influencia que el joven comenzó a ejercer entre quienes seguían sus contenidos.

Al recordar la personalidad de su hijo, lo definió como una persona "muy especial" y compartió una frase que Gaspi repetía con frecuencia: "Mientras yo me tenga a mí, está todo bien".

Finalmente, Ricardo explicó qué representaba para su hijo el personaje que había construido frente a las cámaras. "El personaje de Gaspi era como un escudo para él", sostuvo. Según su padre, esa identidad le permitía expresarse y abordar temas que de otra manera quizás le hubieran resultado más difíciles de comunicar. "Ese personaje a él le facilitó decir un montón de cosas, era muy inteligente", afirmó.

En ese sentido, remarcó que el contenido de Gaspi no se limitaba al entretenimiento y que detrás de sus videos existía un mensaje que conectaba con sus seguidores. "No hacía política partidaria, pero en todo lo que decía, decía cosas. No era vacío de contenido, todo lo contrario, y los pibes lo seguían por eso", concluyó Ricardo Prim al recordar a su hijo.

Gaspi Muerte Padre
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