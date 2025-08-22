Uno Entre Rios | Escenario | Premios Konex

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

La Fundación Konex anunció a los galardonados de la edición 2025, dedicada a la Música Popular Argentina, con un fuerte protagonismo de la provincia de Santa Fe

22 de agosto 2025 · 14:26hs
La Fundación Konex anunció a los galardonados de la edición 2025, dedicada a la Música Popular Argentina, con un fuerte protagonismo de la provincia de Santa Fe. Nueve artistas santafesinos quedaron entre los distinguidos: Pablo Agri, Marilina Bertoldi, Juan Caballero, Canticuénticos, Franco Luciani, Silvina Garré, Nicki Nicole, Fito Páez y Soledad Pastorutti. El reconocimiento abarca géneros como folklore, pop, rock y música infantil, reflejando la diversidad y vitalidad de la escena musical de la región.

Konex: los galardonados de la edición 2025

Los premios destacan a las personalidades más representativas de la última década (2015–2024) en 20 disciplinas específicas. Se trata de la quinta ocasión en que la música popular forma parte de los Premios Konex, reafirmando su peso central en la identidad cultural del país.

El Gran Jurado estuvo conformado por 20 referentes de la cultura nacional, presidido por Sandra Mihanovich (Premio Konex de Platino 1995 y 2015), con Alejandro Lerner como secretario general (Premio Konex 1985, 1995 y 2005) y Dino Saluzzi como presidente honorario (Premio Konex de Brillante 2015).

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el martes 9 de septiembre en la Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, CABA), donde se celebrará tanto el talento individual de cada premiado como el aporte colectivo de Santa Fe a la música argentina.

Menciones Especiales: homenaje a grandes referentes

Además de los galardones por disciplina, la Fundación Konex otorgará Menciones Especiales a cuatro figuras fundamentales de la música popular argentina, cuyo legado trasciende generaciones:

  • Charly García, emblema del rock nacional y creador de una obra que transformó el lenguaje musical del país.

  • Los Auténticos Decadentes, referentes de una identidad festiva y popular que atraviesa géneros y edades.

  • Pimpinela, dúo icónico que revolucionó la canción popular con un estilo teatral inconfundible y una vigencia de más de cuatro décadas.

  • Trombonanza, encuentro internacional con sede en Santa Fe que consolidó un espacio único de formación, excelencia y proyección mundial del trombón.

Estas menciones celebran trayectorias artísticas notables y también un compromiso sostenido con la cultura argentina. En palabras de la Fundación, la misión de los Premios Konex desde su creación en 1980 es “sembrar el porvenir”, distinguiendo anualmente a quienes contribuyen de manera invaluable al desarrollo del arte y la identidad nacional.

