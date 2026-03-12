Uno Entre Rios | Economia | Lumilagro

Lumilagro dejó de producir e importa desde China

Tras 83 años de historia la emblemática fábrica de termos Lumilagro apagó los hornos. De 300 trabajadores pasó a 50 e importa desde China

12 de marzo 2026
A nivel local solo se personalizan los productos.

Martín Nadler

Martín Nadler, director ejecutivo explicó la reconversión. 
De 300 trabajadores ahra trabajan solo 50.

La fábrica Lumilagro fabricaba termos desde 1941. En los últimos dos años la caída de ventas del 50% provocó la desvinculación de 170 trabajadores. La marca trasladó su fábrica a China y ahora importa desde el país asiático.

Lumilagro es una empresa creada por cuatro familias, hoy conducida por la cuarta generación de los Nadler y los Suranyi. El fundador fue Eugenio Suranyi, tío bisabuelo de Martín Nadler, quien conduce los destinos como director ejecutivo y dueño. Supo ser la única fábrica de termos de vidrio de América.

Las pasaron todas, pero nunca imaginaron que en 2024 iban a tener que apagar los hornos donde hacían los termos de vidrio, ahora traen las ampollas de vidrio de India y Vietnam y los termos de acero los fabrican en China.

Martín Nadler, director ejecutivo y dueño de Lumilagro, contó a iProfesional: "Hemos pasado malos momentos, en 1999 fue muy grave, nos salvó la crisis del 2001 que devaluó y el tipo de cambio hizo que todas las industrias sean muy competitivas. Desde el 2002 hasta el 2013 fue una muy buena época, en 2012 batimos récord de ventas de termos de vidrio, que era nuestro producto estrella. En 2005 aparecieron los termos de acero trucho de China con tóxicos prohibidos. En 2015 llegó el termo extranjero, hasta ese momento el termo de acero era 4 veces más caro que el de vidrio y la gente no lo aceptaba. Al llegar como aspiracional, nos ayudó a que la gente aceptara los precios".

Ajuste: de 300 empleados a 50

En 2013, Lumilagro supo tener 300 empleados directos más 50 indirectos. "En 2022 teníamos 220 trabajadores, pero en los últimos dos años tuvimos que reducir el plantel y 170 personas se fueron con retiro voluntario, fue un proceso dolorosísimo. Hoy nos quedamos con 50 personas directas y 50 indirectos. Todos veían la situación, había bajado mucho el volumen demandado. Lloré al despedir a algunos trabajadores que me conocían desde los 5 años, pero entendieron que era por el futuro de la empresa", explicó Nadler.

La caída en las ventas y la avalancha de termos importados hicieron que Lumilagro tomara medidas urgentes. "Se consumen 4 millones de termos anuales en Argentina y sólo de Paraguay ingresaron 4 millones, más lo que ingresa por el norte. Son termos tóxicos y truchos, cuando están en contacto con agua caliente desprenden metales cancerígenos". "Nos preocupa la salud de la gente, el Estado no dedica ni el mínimo esfuerzo para protegernos del contrabando, si bien sabemos que es una política de Estado para bajar el precio de las cosas sea como sea".

La avalancha de termos que ingresan al país golpearon fuertemente al termo de vidrio, el más vendido por Lumilagro. "En ventas estamos 50 y 50 entre acero y vidrio, cuando el vidrio siempre fue tres veces más que el acero. Nos golpeó mucho el contrabando. Pese a que cuando hay recesión aumenta la venta de termos porque el mate es de primera necesidad, no importa la situación económica. Por todo esto, en nuestra planta de Tortuguitas ya no fabricamos termos de vidrio y bajamos a la mitad la fabricación de termos de acero que hacemos desde hace 20 años", explicó Martín Nadler.

Termos argentinos en el mundo

Al principio, Martín no quería meterse en los negocios familiares, pero luego se obsesionó pensando que un termo yankee no podía ganarle a Lumilagro, el mejor termo argentino. Empezó a hacer grupos de 50 personas y comparaba Lumilagro vs la competencia, hasta que entendió qué buscaban a la hora de comprar un termo y empezó a cranear lo que hoy es Luminox Pampa. De no querer entrar a la empresa, hoy es un influencer de la marca que en redes no para.

"Hace 4 años decidimos fabricar en China, nos quisimos prevenir. Queríamos tener el mejor termo para mate del mundo. Tardamos un año en elegir la fábrica en China, en el medio la competencia fue y compró la fábrica y les prohibió que trabajen para nosotros. En China el 90% de las fábricas no son buenas, por eso tardamos 6 meses más en encontrar la nueva planta. Mandarlas a fabricar afuera es un salto en calidad por la economía de escala y el ahorro en el costo es de un 15%. En nuestro caso tuvimos que cerrar nuestra fábrica pero el argentino puede tener un termo más barato y de mejor calidad. Más allá del dolor y la relación afectiva que teníamos con los empleados. Si vuelve a ser conveniente fabricar en Argentina, lo volveremos a hacer. Si sube el dólar me puede convenir volver a fabricar", explicó Nadler.

Los planes de Lumilagro son muy ambiciosos, van a comenzar a abrir locales propios. "Tenemos un plan para abrir locales en todo el país y que el consumidor tenga contacto con nuestro producto, en 2030 queremos tener 15 locales, uno en cada una de las principales ciudades del país. Otro plan es seguir exportando, nuestro termo Luminox Pampa es mejor que el extranjero que cuesta tres veces más. Con pico cebador y vertido celestial, liviano, resistente a los golpes y mantiene el agua a muy buena temperatura, por eso ya duplicamos la venta con este lanzamiento. Además ya lo vendemos al mercado latino de Estados Unidos en Florida, exportamos a Chile, España, Francia y Australia. Este año esperamos exportar el doble".

En la planta de Tortuguitas fabrican algunos termos de acero y se dedican a personalizar termos y botellas térmicas con serigrafías de cuadros de fútbol y con personajes de Disney, se asociaron hace un mes. Están analizando si las botellas térmicas las fabrican acá o las siguen importando.

