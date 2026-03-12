Donald Trump amenaza con soltar un infierno sobre Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump , lanzó una nueva amenaza contra Irán : “Si ha puesto minas —y no tenemos informes de que así sea— y no las retira, las consecuencias militares alcanzarán niveles nunca vistos”. Tras esa amenaza EE.UU destruyó 16 barcos, supuestamente con minas, en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, según el Comando Central estadounidense.

En lo que va del ataque conjunto con Israel cerca de 150 soldados estadounidenses resultaron heridos, según fuentes. La cifra es mayor que el número facilitado hasta ahora por el Pentágono.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que la guerra concluirá “cuando Trump lo decida” y ha vuelto a repetir que la decisión de lanzar un ataque conjunto con Israel contra Irán se tomó para evitar que Teherán atacara primero, algo que el ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, ha calificado de “mentira auténtica y absoluta”.

Sobre una posible negociación de paz, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha asegurado que Rusia está dispuesta a mediar para “una desescalada”. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que sus misiles golpearon “el corazón de Tel Aviv”, en Israel en la ola “más devastadora” y “más dura” desde el inicio del conflicto, según el país persa.

Desde el martes Irán lanza misiles contra ISrael, según ha denunciado el ejército israelí. Emiratos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí también han denunciado nuevos ataques por parte del régimen iraní. Por su parte, Hezbolá también ha atacado con drones y cohetes Israel, que ha respondido a su vez con nuevos lanzamientos.

El doctor argentino en Estudios Árabes e Islámicos es profesor en la Universidad de Qatar, Luciano Zaccara habló con Radio con Voz y trazó un panorama: "Todos los países de la región están bastante complicados. Irán es el que está bajo el fuego más más severo. Desde la década del 80 que Irán no había estado bajo tal ataque militar combinado entre Estados Unidos e Israel", indicó y señaló como consecuencias sobre la población civil por los ataques y la lluvia tóxica que produce la destrucción de las refinerías de petróleo. Además del daño a la industria petrolera en general y sus consecuencias para la economía mundial por el freno del trafico de petroleo y gas. "Lo único que se puede hacer es transportar a través de del oleoducto de Arabia Saudí".

En tanto señaló que tanto en Arabia Saudí como en Qatar no se están viendo estos ataques ya que las defensas están funcionando muy bien. Hay dos tres ataques por días y todos son interceptados. No ha habido casi daños materiales ni víctimas, pero en otros países se ha notado más como en Emiratos donde se han disparado misiles y drones tres veces más que en el resto de los países. También fueron afectados Omán pero en menor medida", describió.

"Irán se está cuidando de atacar a los países que son muy importantes y que pueden ser la vía diplomática posible y conforman el Consejo de Cooperación del Golfo con una fuerza considerable. Kuwait, Qatar, Emiratos se reservan el derecho de tomar represalias contra Irán pero se están cuidando de no Involucrarse en una guerra a la que fueron arrastrados y que no han empezado", analizó.

En ese sentido Irán apuesta a generar un daño sobre todo en el comercio mundial. Irán, sabe que no puede ganar una guerra desde el punto de vista militar convencional, sabe que no puede competir con el poderío de EE.UU e Israel, ya casi no tiene Marina, ni tiene Fuerza Aérea, y los misiles se le están agotando. Por lo tanto lo que usan es una una estrategia para hacer que el resto del mundo advierta que atacar a Irán no es barato y que el costo lo tiene que pagar entre todos: Esa resistencia es una resistencia de corto plazo, no puede durar para siempre. El costo que pueden infligir la economía mundial es bastante importante", acotó.

Hasta el momento ambos bandos amenazan y el peligro es concreto.