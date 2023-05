Por los medios: "Para empezar" con Viviana Isasi y Santiago Cozzi

Viviana Isasi es politóloga, Doctoranda en Ciencias Políticas, Magister en Comunicación y docente. Eso le ayudó a poder generar buenos y enriquecedores debates en el programa. "Para empezar" , el programa informativo que se emite en Radio Costa Paraná, con la conducción de Viviana y Santiago Cozzi, de lunes a viernes de 7 a 9, "un segmento caliente de audiencia", según Viviana y es por ello que retoman temas de actualidad e interés: "Tengo una obsesión en producir temas distintos y descubrir historias", indicó la conductora aunque la producción está en manos de la Tana Curvale. "No me pienso sin mi compañero y no podría tener un monólogo. Nos complementamos muy bien, a demás, él es muy humano y es súper compañero. Tiene valores genuinos y es muy generoso", expresó Viviana sobre Santiago, quien tiene estudios focalizados la Comunicación Institucional.

para empezar cozzi y isasi.jpg

"Empezás el día con una nueva perspectiva. Cuando arrancás, lo haces con más fuerzas y expectativas. A eso hace alusión el nombre del programa: Tener todos los días una nueva oportunidad para empezar", así lo describe Viviana y agrega que se hace especial énfasis en la política y la economía aunque tienen un periodista de policiales (Marcelo Medina), un movilero y un periodista deportivo (Cristian Grandoli): "Pero el baluarte está en las entrevistas. Hay un enorme esfuerzo para tener distintas voces y de calidad. A veces no es común escuchar algunas voces que si se escuchan en otros lugares del país". En ese marco, Viviana comentó que capacitarse en otros lugares le ha permitido ensamblar los contactos y brindar esas voces: "También hacemos el esfuerzo para que sea entretenido lo que generalmente no lo es".

La mujer en la radio

Viviana lleva 20 años en el mundo radial, sin embargo, una de las cosas que resalta es la posibilidad que le genera tanto la radio como su compañero de poder tener un lugar y que se le respete: "Eso no es fácil para las mujeres. Pero también me duele cuando se desperdician esos lugares. No solemos ser conductoras principales o tener un espacio en política, y si lo tenemos, no somos las que firmamos".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Viviana Isasi (@vivianaisasi)

Por otro lado, la conductora expresó su agradecimiento a la radio ya que le ha permitido su libertad de expresión: "Me enoja el periodismo de un lado o del otro. El medio es el lugar más interesante", dijo y explicó que no está de acuerdo con el periodismo partidario: "Habilitar todas las voces es lo que se debe hacer en las radios públicas, pero no suele suceder. En Radio Costa si y no lo decimos nosotros, lo dicen los oyentes".

