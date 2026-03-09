Uno Entre Rios | El País | Misiones

Accidente en exhibición de 4x4 en Misiones: camioneta embistió al público

Durante el fin de semana en Misiones, una camioneta 4x4 se salió de la pista en El Soberbio y embistió a varios espectadores.

9 de marzo 2026 · 12:23hs
Accidente en exhibición de 4x4 en Misiones: camioneta embistió al público.

Accidente en exhibición de 4x4 en Misiones: camioneta embistió al público.

Durante el fin de semana, se desarrolló una actividad en la que se utilizan potentes vehículos girando en una pista tipo óvalo acondicionada con barro y aserrín. La actividad no califica como deportiva y ya tiene al menos dos escenarios en el Alto Uruguay de la provincia de Misiones: uno en San Vicente y otro en El Soberbio.

El sábado por la tarde en El Soberbio se produjo una situación que pudo haber sido fatal: una camioneta tipo 4x4 se salió de la pista y embistió a varias personas del público. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente.

Mediante el Decreto 138/2026, el Poder Ejecutivo oficializó la Ley 27.801 del nuevo Régimen Penal Juvenil

El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

argentina desmantelo la politicas de genero con recortes de 89%

Argentina desmanteló la políticas de género con recortes de 89%

LEER MÁS: Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Pánico en El Soberbio: camioneta se salió de la pista y golpeó a espectadores

En las imágenes se observa cómo la camioneta pierde el control y se dirige hacia fuera de la pista, que no cuenta con medidas de seguridad para contener un despiste. Además, los organizadores no exigen una distancia prudente al público, que se instala al borde de la pista. La actividad tampoco cuenta con fiscalización.

El evento fue organizado por un grupo denominado Tropa dos Brutos, pero contó con la promoción en redes sociales del intendente de la localidad Ricardo Leiva, así como de otros intendentes de localidades vecinas: Omar Wdowin de 25 de Mayo y Lucas Gerhardt de Alba Posse, además del diputado provincial oficialista Roque Soboczinzki.

Misiones Accidente Camioneta
Noticias relacionadas
En Paraná, la convocatoria por el Día Internacional de la Mujer es a las 17.30 en Plaza de Mayo.

Día Internacional de la Mujer: diversas organizaciones se manifestarán este lunes

hogares: cae el modelo tradicional y crece la relevancia economica de las  mujeres

Hogares: cae el modelo tradicional y crece la relevancia económica de las  mujeres

ramiro marra tras los disturbios en la unidad penal de parana: me juego la vida que son kirchneristas

Ramiro Marra tras los disturbios en la Unidad Penal de Paraná: "Me juego la vida que son kirchneristas"

UPCN aceptó la propuesta salarial realizada por el Gobierno nacional, ATE, en tanto, la rechazó. 

Paritaria nacional: UPCN aceptó el aumento del 2,2% y ATE lo rechazó por "insuficiente"

Ver comentarios

Lo último

Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Ultimo Momento
Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Entre Ríos tiene el menor consumo de energía de la Región Centro

Entre Ríos tiene el menor consumo de energía de la Región Centro

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Policiales
Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Choque en la Ruta 20: un policía herido fue trasladado a Gualeguaychú

Choque en la Ruta 20: un policía herido fue trasladado a Gualeguaychú

Ovación
La Unión de Colón edificó un triunfazo en Bahía Blanca

La Unión de Colón edificó un triunfazo en Bahía Blanca

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

Recreativo celebró su primera victoria en la Liga Federal

Recreativo celebró su primera victoria en la Liga Federal

Batalla campal en la final de un torneo estadual en Brasil

Batalla campal en la final de un torneo estadual en Brasil

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

La provincia
Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar

Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200

Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200

Más de 300 entrerrianos donaron sangre durante el primer bimestre

Más de 300 entrerrianos donaron sangre durante el primer bimestre

Dejanos tu comentario