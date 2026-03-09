Accidente en exhibición de 4x4 en Misiones: camioneta embistió al público.

Durante el fin de semana en Misiones, una camioneta 4x4 se salió de la pista en El Soberbio y embistió a varios espectadores.

Durante el fin de semana, se desarrolló una actividad en la que se utilizan potentes vehículos girando en una pista tipo óvalo acondicionada con barro y aserrín . La actividad no califica como deportiva y ya tiene al menos dos escenarios en el Alto Uruguay de la provincia de Misiones: uno en San Vicente y otro en El Soberbio.

El sábado por la tarde en El Soberbio se produjo una situación que pudo haber sido fatal: una camioneta tipo 4x4 se salió de la pista y embistió a varias personas del público. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente.

Pánico en El Soberbio: camioneta se salió de la pista y golpeó a espectadores

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AutoMotoKart San Vicente (@automotokart.sanvicente)

En las imágenes se observa cómo la camioneta pierde el control y se dirige hacia fuera de la pista, que no cuenta con medidas de seguridad para contener un despiste. Además, los organizadores no exigen una distancia prudente al público, que se instala al borde de la pista. La actividad tampoco cuenta con fiscalización.

El evento fue organizado por un grupo denominado Tropa dos Brutos, pero contó con la promoción en redes sociales del intendente de la localidad Ricardo Leiva, así como de otros intendentes de localidades vecinas: Omar Wdowin de 25 de Mayo y Lucas Gerhardt de Alba Posse, además del diputado provincial oficialista Roque Soboczinzki.