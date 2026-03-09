Uno Entre Rios | Economia | fábrica

Fábrica de preservativos Tulipán despidió 200 trabajadores

La fábrica de preservativos Tulipán despidió a más de 200 trabajadores ante la fuerte caída del consumo

9 de marzo 2026 · 12:19hs
La fábrica de preservativos Tulipándespidió a más de 200 trabajadores ante la fuerte caída del consumo

La fábrica de preservativos Tulipándespidió a más de 200 trabajadores ante la fuerte caída del consumo
La fábrica de preservativos Tulipán despidió a más de 200 trabajadores ante la fuerte caída del consumo

La fábrica de preservativos Tulipán despidió a más de 200 trabajadores ante la fuerte caída del consumo

Kopelco SA la empresa detrás de la icónica marca de preservativos Tulipán con cerca del 40% del mercado argentino de profilácticos, redujo su planta de 355 a 135 empleados directos en medio de una crisis industrial que golpea fuerte al consumo interno y a rubros como el textil.

En un contexto de profunda recesión industrial en Argentina, Kopelco S.A. —la compañía responsable de la marca de preservativos Tulipán— concretó un recorte drástico de personal. Según detallaron sus directivos, la dotación pasó de 355 a 135 trabajadores directos, lo que equivale a la pérdida de 220 empleos y una reducción superior al 60% de la plantilla.

Los despidos en la textil Cocot iniciaron meses atrás y redujeron drásticamente el equipo de trabajo que empleaba a unas 500 personas.

La lencería Cocot despidió a 140 empleados y adeuda sueldos

Entre Ríos tiene las tarifas eléctricas residenciales más bajas de la Región Centro

Entre Ríos tiene el menor consumo de energía de la Región Centro

Fábrica de preservativos Tulipán

Felipe Kopelowicz, gerente general de la firma, atribuyó la medida a una marcada contracción del consumo interno, con caídas de ventas de hasta el 50% en algunos segmentos productivos de la empresa, especialmente en artículos de mano de obra intensiva como elásticos para indumentaria, globos y otros productos textiles. «Tenemos caídas de ventas de hasta el 50% en algunos rubros. Nunca viví una cosa así», confesó Kopelowicz en declaraciones radiales.

LEER MÁS: La industria inició 2026 con caída generalizada

Preservativos Tulipán: "Me siento decepcionado"

Aunque el negocio principal de preservativos Tulipán —que incluye 12 variedades de profilácticos, geles íntimos y accesorios— resiste relativamente mejor gracias a su posicionamiento popular y competitivo (manteniendo o incluso ganando algo de share en un mercado general más chico), el conjunto de la operación se vio fuertemente afectado.

La empresa, fundada a fines de los ’80 y con plantas en San Martín (Buenos Aires) y San Luis, también produce puntillas, cintas elásticas y hilados de látex.

Kopelowicz expresó preocupación y decepción personal por la situación: «Trato de cuidar a mi gente, a mi micromundo y la verdad es que no lo estoy logrando. Me siento decepcionado por mí porque no lo estoy logrando». El directivo también mencionó el impacto de la apertura importadora en sectores como el textil, que agrava las dificultades, publicó Mundo Gremial.

fábrica preservativos trabajadores
Noticias relacionadas
El petróleo vuelve a los tres dígitos por la guerra en Medio Oriente, las bolsas asiáticas caen y marzo arranca con presión sobre la inflación en Argentina 

El petroleo rompe la barrera de los 100 dólares el barril

La caída en las ventas de febrero se sienten más en los rubros textiles, farmacia y cosmética, alimentos y bazar y decoración. 

Las ventas minoristas de pymes volvieron a caer en febrero

Las mujeres suelen ocupar roles con tareas rutinarias y administrativas que son fácilmente replicables por algoritmos. 

Más de 2 millones de trabajadoras argentinas en riesgo de automatización por IA para 2030

paolo rocca, junto a lula, inauguro una escuela en brasil

Paolo Rocca, junto a Lula, inauguró una escuela en Brasil

Ver comentarios

Lo último

Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Ultimo Momento
Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Entre Ríos tiene el menor consumo de energía de la Región Centro

Entre Ríos tiene el menor consumo de energía de la Región Centro

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Policiales
Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Choque en la Ruta 20: un policía herido fue trasladado a Gualeguaychú

Choque en la Ruta 20: un policía herido fue trasladado a Gualeguaychú

Ovación
La Unión de Colón edificó un triunfazo en Bahía Blanca

La Unión de Colón edificó un triunfazo en Bahía Blanca

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

Recreativo celebró su primera victoria en la Liga Federal

Recreativo celebró su primera victoria en la Liga Federal

Batalla campal en la final de un torneo estadual en Brasil

Batalla campal en la final de un torneo estadual en Brasil

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

La provincia
Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar

Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200

Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200

Más de 300 entrerrianos donaron sangre durante el primer bimestre

Más de 300 entrerrianos donaron sangre durante el primer bimestre

Dejanos tu comentario