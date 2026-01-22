La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

La plaza del Patito Sirirí fue renovada con obras que mejoran juegos, veredas e iluminación, recuperando un espacio emblemático del Parque Urquiza.

La Municipalidad de Paraná finalizó la puesta en valor del Parque Infantil "Carmelo José Cabrera", conocido como Patito Sirirí , uno de los espacios más emblemáticos del Parque Urquiza. La obra, realizada con recursos 100% paranaenses, forma parte de una política de recuperación y jerarquización de espacios públicos, promoviendo la recreación, el disfrute y el encuentro de vecinos y turistas.

Durante la presentación de la obra, la intendenta Rosario Romero recordó los orígenes del lugar y destacó la importancia de su recuperación. "Este parque se inauguró en 1975, durante la gestión del entonces intendente Juan Carlos Esparza. El predio, cedido por la Fundación Berduc al Consejo General de Educación, era un baldío. Hoy el espacio fue recuperado: se construyeron veredas, se incorporó iluminación y nuevos juegos. Al emblemático robot se sumó un barco y se pusieron en valor los juegos existentes. Además, se generaron sectores para hacer gimnasia y espacios accesibles para personas con dificultades motrices" , expresó.

El viceintendente David Cáceres subrayó el valor simbólico y social del Patito Sirirí para la ciudad. "Es uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. Estamos trabajando en todos los espacios públicos, invitando a que no solamente los paranaenses disfruten de su ciudad, sino además a los turistas. Celebramos que, con mano de obra municipal y fondos propios, se puedan valorar estos espacios, crear otros y mantener cada uno de los barrios de la ciudad", señaló.

Desde la comunidad barrial también destacaron la iniciativa. Marta Rodríguez, presidenta de la vecinal San José - Puerto Nuevo, manifestó su agradecimiento por la recuperación del predio. "Celebramos una nueva iniciativa de la Municipalidad, que es la puesta en valor de este lugar tan importante para la ciudadanía paranaense. Va a ser además un atractivo para el turismo", aseguró.

Las tareas realizadas incluyeron una intervención integral del predio, respetando y preservando los elementos históricos e identitarios del lugar, como el Patito y el Robot, que fueron restaurados y mejorados. Entre los trabajos se destacan la incorporación de nuevos juegos, entre ellos el "Galeón del Paraná", la renovación y reubicación de juegos existentes y la colocación de piso de goma en el interior del Robot, además de su restauración y pintura integral.

También se puso en valor la zona del mirador, donde se ejecutó un piso nuevo y se colocaron bancos, barandas y pintura decorativa. Se construyó y mejoró la escalera de acceso y se armaron senderos con piedras y bancos, generando un nuevo mirador hacia el río. A su vez, se instalaron nuevas luminarias LED que aportan mayor seguridad al espacio.

Con esta obra, el Patito Sirirí vuelve a consolidarse como un símbolo de Paraná, renovado, seguro y preparado para ser disfrutado por niñas, niños y familias de toda la ciudad.

Del acto participaron el jefe de Gabinete, Santiago Halle; secretarios del gabinete municipal; concejales; autoridades municipales; representantes de la comisión vecinal de la zona y vecinos y vecinas de Paraná.