Qué leen los adolescentes en 2026: las historias que conquistan

Los adolescentes siguen leyendo y lo hacen con una marcada preferencia por la fantasía, el romance y las historias que construyen grandes universos

Heartstopper, la historia de Nick y Charlie que nació como webcómic y luego llegó a las librerías y a las pantallas.

Qué leen los adolescentes en 2026: las sagas fantásticas, el romance juvenil y las historias impulsadas por las redes sociales dominan las preferencias. Rebecca Yarros, Holly Black, Alice Oseman y Sarah J. Maas aparecen entre los nombres que más se repiten en los rankings de ventas.

Los adolescentes siguen leyendo y, durante 2026, parecen hacerlo con una marcada preferencia por la fantasía, el romance y las historias que construyen grandes universos. Dragones, reinos imaginarios, amistades, misterios y romances intensos forman parte de las propuestas que más buscan los jóvenes lectores en las librerías argentinas.

Un mapa editorial

Aunque no existe un ranking nacional único que reúna las ventas de todas las librerías entre enero y septiembre, el cruce de listados de ventas y catálogos editoriales permite identificar algunos títulos que se repiten con fuerza. Entre ellos aparecen Alas de sangre y Alas de hierro, de Rebecca Yarros; Heartstopper, de Alice Oseman; Los habitantes del aire, de Holly Black; y distintas sagas de Sarah J. Maas.

Uno de los grandes fenómenos es el de Rebecca Yarros. Alas de hierro, segundo libro de la saga Empíreo, y Alas de sangre, su primera entrega, ocupan los primeros puestos de los rankings de literatura infantil y juvenil. La historia de Violet Sorrengail y los jinetes de dragones convirtió a la saga en uno de los grandes éxitos de la literatura juvenil actual.

Holly Black también mantiene una fuerte presencia. El estuche de Los habitantes del aire —integrado por El príncipe cruel, El rey malvado y La reina de nada— llegó incluso al primer puesto de un relevamiento general de los libros más vendidos en Argentina durante 2026. El fenómeno demuestra que las historias fantásticas continúan encontrando nuevos lectores entre los jóvenes.

Otro nombre instalado entre los lectores adolescentes es Sarah J. Maas, autora de sagas como Una corte de espinas y rosas y Ciudad Medialuna. Sus historias combinan mundos fantásticos, aventuras, romance y personajes que atraviesan grandes conflictos, una fórmula que mantiene una comunidad de lectores muy activa.

En el terreno del romance juvenil, Alice Oseman continúa con Heartstopper, la historia de Nick y Charlie que nació como webcómic y luego llegó a las librerías y a las pantallas. También se destacan autoras como Inma Rubiales, con títulos como Un amigo gratis y Todos los lugares que mantuvimos en secreto, que abordan vínculos, amistad, pérdidas y relaciones amorosas.

Las redes sociales tienen un papel cada vez más importante en este fenómeno. TikTok, Instagram y las comunidades de lectores permiten descubrir libros, compartir recomendaciones y generar conversaciones alrededor de personajes y sagas. Así, un título puede comenzar a circular en redes y terminar convirtiéndose en uno de los más buscados en las librerías.

Entre los nombres que aparecen con mayor frecuencia en los rankings y catálogos juveniles consultados también figuran Ana Huang, Holly Jackson y Leigh Bardugo, junto con las sagas Harry Potter, Los chicos de Tommen y Seis de cuervos. El interés por las ediciones especiales y los estuches completos suma, además, una dimensión de colección al vínculo de los jóvenes con los libros.

El mapa de ventas de 2026 deja así una postal clara: los adolescentes leen, recomiendan y compran libros, aunque muchas veces llegan a ellos por caminos diferentes a los de generaciones anteriores. Entre pantallas, redes sociales y contenidos breves, las historias capaces de construir mundos propios siguen encontrando lectores dispuestos a pasar una página más.

Las sagas, además, generan comunidades que trascienden la lectura y convierten a sus protagonistas en parte de las conversaciones cotidianas. Así, el vínculo entre jóvenes, libros y nuevas plataformas encuentra nuevas formas de crecer sin perder el placer de leer.