Alexis Custillo ya tiene fecha para su viaje a España

Alexis Custillo partirá el 23 de septiembre al Viejo Contiente. Este domingo harán una venta de pollos con papas para recaudar los últimos fondos.

Alexis Custillo viajará el miércoles 23 de septiembre rumbo a España, donde permanecerá tres meses a prueba en el Club Deportivo Realeb de la ciudad de Úbeda. Para afrontar los gastos del viaje, el entorno del joven futbolista oriundo de Colonia Avellaneda organizó una última actividad.

Se trata de una venta de pollos a la parrilla con papas, prevista para el domingo 20 de septiembre. Cada pollo, acompañado por pan y limón, tiene un valor de 27.000 pesos y puede reservarse al 3435359257.

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Los pedidos podrán retirarse desde las 12 en Santa Ana 4041, de Colonia Avellaneda. Además, se realizarán envíos en Colonia Avellaneda, San Benito, Paraná y zonas aledañas.

De camioneros al Viejo Continente

Custillo es centrodelantero del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros Entre Ríos y tendrá ahora la posibilidad de vivir una experiencia internacional. La prueba en el Club Deportivo Realeb se extenderá durante tres meses, con la posibilidad de prolongarse si el jugador entrerriano cumple con las expectativas.