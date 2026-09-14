Uno Entre Rios | Escenario | Paraná

Paraná: presentarán el libro Pato Sirirí: la historia de un ícono

La obra de Jorge Mario Medina y Alfredo Pintos rinde homenaje a Héctor Eloy Goiburo y rescata la trayectoria de una marca emblemática de la memoria colectiva de Paraná

14 de septiembre 2026 · 14:46hs
Paraná: presentarán el libro Pato Sirirí: la historia de un ícono

El próximo miércoles 23 de septiembre a las 19 horas se llevará a cabo la presentación oficial del libro “Pato Sirirí: la historia de un ícono” en el Salón Juan Garrigó del Gran Hotel Paraná, ubicado en Urquiza Nº 976, en la capital entrerriana.

La obra, abordada por los autores Jorge Mario Medina y Alfredo Pintos, propone un recorrido por la historia del emblemático Pato Sirirí, personaje inseparable del imaginario paranaense, y rinde un homenaje a su creador, Héctor Eloy Goiburo.

Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”

"Primavera en la Carminio": se vienen cuatro días de celebración

santa fe abrio los juegos suramericanos con una gran fiesta

Santa Fe abrió los Juegos Suramericanos con una gran fiesta

Paran&aacute;: presentar&aacute;n el libro Pato Sirir&iacute;: la historia de un &iacute;cono

Paraná: presentarán el libro Pato Sirirí: la historia de un ícono

El libro recupera en detalle los procesos de creación, los bosquejos y el desarrollo del personaje. Asimismo, la investigación reconstruye su implementación en distintas actividades turísticas de Paraná, donde el Pato Sirirí se convirtió en una marca imborrable de la identidad y la memoria colectiva local.

A través de esta reconstrucción, se destaca cómo el símbolo trascendió su creación original con el paso del tiempo para consolidarse como parte del patrimonio visual y afectivo de la ciudad. De cara al evento, los autores informaron que se encuentran a disposición para la coordinación de entrevistas y consultas.

Paraná Libro Pato Sirirí
Noticias relacionadas
parana, una ciudad que construyo su identidad a traves de la cultura

Paraná, una ciudad que construyó su identidad a través de la cultura

Los Juego Suramericanos arrancan en Santa Fe. 

La cuenta regresiva llegó a su fin: arrancan los Juegos Suramericanos

Paraná tendrá 16 representantes en los Juegos Odesur

Paraná tendrá 16 representantes en los Juegos Odesur

Maggie Cullen: “La música es una manera de conectar con nuestra identidad”

Maggie Cullen presenta "Décimas" en Paraná: "Estoy feliz de volver"

Ver comentarios

Lo último

Dillom presenta en Tribus La Nueva Violencia

Dillom presenta en Tribus "La Nueva Violencia"

La Municipalidad presentó el proyecto para crear el Ente de Gestión Energética de Paraná

La Municipalidad presentó el proyecto para crear el Ente de Gestión Energética de Paraná

A días del tercer River, Lali prepara una celebración monumental

A días del tercer River, Lali prepara una celebración monumental

Ultimo Momento
Dillom presenta en Tribus La Nueva Violencia

Dillom presenta en Tribus "La Nueva Violencia"

La Municipalidad presentó el proyecto para crear el Ente de Gestión Energética de Paraná

La Municipalidad presentó el proyecto para crear el Ente de Gestión Energética de Paraná

A días del tercer River, Lali prepara una celebración monumental

A días del tercer River, Lali prepara una celebración monumental

Llegaron a Salta los peregrinos en bici que salieron desde Concordia

Llegaron a Salta los peregrinos en bici que salieron desde Concordia

Sofi Martínez y Diego Leuco se reencontraron en televisión y hablaron sobre su separación

Sofi Martínez y Diego Leuco se reencontraron en televisión y hablaron sobre su separación

Policiales
Causa Coimas: la Provincia exige $229 millones a Luis Erbes por direccionar licitaciones

Causa Coimas: la Provincia exige $229 millones a Luis Erbes por direccionar licitaciones

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró mercadería de contrabando

Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró mercadería de contrabando

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La Municipalidad presentó el proyecto para crear el Ente de Gestión Energética de Paraná

La Municipalidad presentó el proyecto para crear el Ente de Gestión Energética de Paraná

Llegaron a Salta los peregrinos en bici que salieron desde Concordia

Llegaron a Salta los peregrinos en bici que salieron desde Concordia

Con más de 100 artistas, la Feria de Arte Paraná cerró una nueva edición

Con más de 100 artistas, la Feria de Arte Paraná cerró una nueva edición

Impulsan un museo interactivo sobre la historia de Entre Ríos

Impulsan un museo interactivo sobre la historia de Entre Ríos

Primavera en la Carminio: se vienen cuatro días de celebración

"Primavera en la Carminio": se vienen cuatro días de celebración

Dejanos tu comentario