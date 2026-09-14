El próximo miércoles 23 de septiembre a las 19 horas se llevará a cabo la presentación oficial del libro “Pato Sirirí: la historia de un ícono” en el Salón Juan Garrigó del Gran Hotel Paraná, ubicado en Urquiza Nº 976, en la capital entrerriana.
Paraná: presentarán el libro Pato Sirirí: la historia de un ícono
La obra de Jorge Mario Medina y Alfredo Pintos rinde homenaje a Héctor Eloy Goiburo y rescata la trayectoria de una marca emblemática de la memoria colectiva de Paraná
La obra, abordada por los autores Jorge Mario Medina y Alfredo Pintos, propone un recorrido por la historia del emblemático Pato Sirirí, personaje inseparable del imaginario paranaense, y rinde un homenaje a su creador, Héctor Eloy Goiburo.
El libro recupera en detalle los procesos de creación, los bosquejos y el desarrollo del personaje. Asimismo, la investigación reconstruye su implementación en distintas actividades turísticas de Paraná, donde el Pato Sirirí se convirtió en una marca imborrable de la identidad y la memoria colectiva local.
A través de esta reconstrucción, se destaca cómo el símbolo trascendió su creación original con el paso del tiempo para consolidarse como parte del patrimonio visual y afectivo de la ciudad. De cara al evento, los autores informaron que se encuentran a disposición para la coordinación de entrevistas y consultas.