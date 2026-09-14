La obra de Jorge Mario Medina y Alfredo Pintos rinde homenaje a Héctor Eloy Goiburo y rescata la trayectoria de una marca emblemática de la memoria colectiva de Paraná

El próximo miércoles 23 de septiembre a las 19 horas se llevará a cabo la presentación oficial del libro “Pato Sirirí: la historia de un ícono” en el Salón Juan Garrigó del Gran Hotel Paraná, ubicado en Urquiza Nº 976, en la capital entrerriana.

La obra, abordada por los autores Jorge Mario Medina y Alfredo Pintos, propone un recorrido por la historia del emblemático Pato Sirirí, personaje inseparable del imaginario paranaense, y rinde un homenaje a su creador, Héctor Eloy Goiburo.

Paraná: presentarán el libro Pato Sirirí: la historia de un ícono

El libro recupera en detalle los procesos de creación, los bosquejos y el desarrollo del personaje. Asimismo, la investigación reconstruye su implementación en distintas actividades turísticas de Paraná, donde el Pato Sirirí se convirtió en una marca imborrable de la identidad y la memoria colectiva local.

A través de esta reconstrucción, se destaca cómo el símbolo trascendió su creación original con el paso del tiempo para consolidarse como parte del patrimonio visual y afectivo de la ciudad. De cara al evento, los autores informaron que se encuentran a disposición para la coordinación de entrevistas y consultas.