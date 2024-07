Parque Lineal Sur: comenzaron las vacaciones de invierno y colmaron la plaza

Los portavoces.jpg DIARIOUNO/FERNANDA RIVERO

Parque Lineal Sur

Si bien el parque siempre es la opción elegida por los vecinos para despejarse, hacer ejercicio y renovar energía, el domingo cientos de personas bailaron y se emocionaron gracias a la feria por el Día de la Independencia que organizó la Comisión Vecinal Jardín de las Américas. “Vengo siempre con mi perrito Teo y mis nietos. Hoy me encontrás llorando porque el folclore siempre me emociona. Cómo no voy a llorar si veo a ese nenito que no tiene más de 10 años zapatear como si su vida dependiera de ello. ¡Qué emoción! Ver las escarapelas, las banderas, los vecinos que acompañan, soy una vieja llorona”, dijo Graciela a UNO. La jornada comenzó temprano y duró hasta las 18, aproximadamente. Había muchos puestos de emprendedores y puestos gastronómicos. Vendían tortas fritas, churros, torta asada, budines, galletitas, alfajores de maicena, pastafrolas, y más.