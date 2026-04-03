El espacio de lectura El Bache Gramático dará inicio a su ciclo 2026 con encuentros quincenales abiertos a todo público en la sede de Agmer de Paraná

El espacio de lectura El Bache Gramático dará inicio a su ciclo 2026 con encuentros quincenales abiertos a todo público, una propuesta pensada para quienes disfrutan de la literatura pero encuentran dificultades para sostener la lectura en soledad.

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El taller, coordinado por Horacio Lapunzina, propone un ámbito de intercambio y reflexión en torno a ficciones, relatos, crónicas y novelas de autores y autoras de distintas procedencias. La idea es convertir la lectura en una experiencia colectiva, donde los textos se compartan, se comenten y generen diálogo entre quienes participan.

Bache Gramático Paraná: El Bache Gramático inscribe a su ciclo 2026 de lecturas compartidas

El primer encuentro será el viernes 10 de abril a las 18, en la sede de Agmer, ubicada en Alameda de la Federación 114, en Paraná. Los encuentros serán quincenales y abiertos a todo público, sin necesidad de experiencia previa.