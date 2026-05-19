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"Estación Curupí": una obra sobre la memoria de los pueblos después del tren

Este sábado 23 de mayo a las 21 se presentará “Estación Curupí” en Saltimbanquis. La propuesta invita a recorrer las huellas que dejó la desaparición del ferrocarril en muchos pueblos entrerrianos

19 de mayo 2026 · 13:53hs
Estación Curupí: una obra sobre la memoria de los pueblos después del tren

Este sábado 23 de mayo a las 21 se presentará “Estación Curupí” en Saltimbanquis, el espacio artístico ubicado en calle Feliciano 546 de Paraná. La propuesta teatral invita a recorrer las huellas que dejó la desaparición del ferrocarril en muchos pueblos entrerrianos y argentinos, a través de una historia atravesada por la memoria, la resistencia y los vínculos comunitarios.

“Estación Curupí” llega a Saltimbanquis con una historia atravesada por la memoria ferroviaria

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La obra se sitúa en un pueblo marcado por la quietud y el aislamiento, donde un episodio inesperado altera la rutina cotidiana y comienza a sacar a la luz conflictos, silencios y heridas acumuladas. Desde allí, “Estación Curupí” construye una mirada sobre las consecuencias sociales y humanas que dejaron las transformaciones económicas en pequeñas comunidades donde el tren ocupaba un lugar central en la vida cotidiana.

A través de una creación colectiva, la puesta recupera escenas, costumbres y personajes ligados a esos espacios que quedaron suspendidos en el tiempo. Radios vecinales, encuentros entre vecinos, humor, tensiones y estrategias para sobrevivir aparecen como parte de un universo profundamente reconocible, atravesado por la necesidad de reinventarse frente al abandono y la incertidumbre.

Cinco mujeres recorren distintos momentos emocionales y temporales entre la nostalgia de un pasado más activo y un presente atravesado por la precariedad. En una fecha cercana al 25 de Mayo, la obra también propone pensar en las pequeñas historias que forman parte de la memoria popular argentina y en las formas de solidaridad que sostienen a las comunidades aun en los contextos más difíciles.

El elenco está integrado por Anabel Hilgenberg, Clarisa Benetti, Gabriela Sosa, Verónica Spahn y Regina Cavenaghi. La iluminación está a cargo de Gabriela Vieiro, el sonido de Catalina Bogado y la dirección de Carlos Vicentin. Se trata de una producción del Colectivo Artístico Saltimbanquis.

La entrada será bajo la modalidad a la gorra y las reservas pueden realizarse al 343 4550552.

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Estación Curupí Memoria Paraná Saltimbanquis historia
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