"Tur pour la Magie": una propuesta de encantamientos y humor en Paraná

El sábado 23 de mayo a las 19.30 se presentará en Pueblo Viejo el espectáculo “Tur pour la Magie”, una propuesta del mago actor Daniel Tur

El próximo sábado 23 de mayo a las 19.30 se presentará en Pueblo Viejo el espectáculo “Tur pour la Magie”, una propuesta del mago actor Daniel Tur que combina teatro, humor e ilusionismo en una experiencia pensada para todo público.

La obra propone un recorrido por distintos personajes y universos escénicos a través de un protagonista que se transforma constantemente. Un cocinero italiano, un mentalista de la cordillera, un jugador de cartas británico y un excéntrico prestidigitador parisino aparecen como alter egos de un mago tan desgarbado como entrañable, en una puesta que cruza actuación, narración y diferentes técnicas de magia.

Con una trayectoria que incluye presentaciones en el Museo Malba, el Centro Cultural San Martín y tres años de participación en Telefe, Daniel Tur desarrolló además trabajos en cine y distintas compañías teatrales. Entre sus producciones se encuentran adaptaciones de clásicos como “Alicia en el País de las Maravillas” y “Don Quijote de la Mancha”, además de creaciones originales junto a su Compañía de Sombras El Abrojo, con la que realizó funciones en Brasil, Chile y distintas provincias argentinas.

“Tur pour la Magie” despliega recursos de prestidigitación, mentalismo, ilusionismo, close-up y adivinación en una propuesta donde el humor ocupa un lugar central. Actualmente, el artista también trabaja en una nueva obra teatral que prevé estrenar en septiembre, mientras continúa llevando su espectáculo de magia por distintas salas de Buenos Aires.

La idea y actuación están a cargo de Daniel Tur, con dirección de Fernando Gabriel. La puesta en escena fue realizada por Gabriel Reich y la música también pertenece a Fernando Gabriel. El asesoramiento mágico estuvo a cargo de Marcelo Manny Haedo, Daniel Garber y Marcelo Insúa.

Pueblo Viejo cuenta con el apoyo del ConTIER. Las entradas anticipadas pueden reservarse comunicándose al 3454 244735.