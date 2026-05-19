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Trabajos de enlaces para optimizar el servicio de agua potable

Se ejecutó la renovación de la red de distribución de agua potable en calle Francisco Antonio Candiotti.

19 de mayo 2026 · 13:30hs
Trabajos de enlaces para optimizar el servicio de agua potable

Trabajos de enlaces para optimizar el servicio de agua potable

Este miércoles 20 de mayo se llevarán adelante los trabajos de enlace de la nueva cañería a la red existente en calle Candiotti en el tramo que se extiende desde Av. Francisco Ramírez hasta Sud América, lo que requerirá un corte programado del suministro de agua en el sector.

El objetivo es mejorar la calidad y confiabilidad del servicio. Se solicita a los vecinos tomar las previsiones necesarias y cuidar el servicio.

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El restablecimiento total del servicio para todos los vecinos está previsto para el día jueves, pero se irá realizando de manera progresiva a medida que se finalicen las conexiones domiciliarias, por lo que habrá hogares que recibirán agua el mismo miércoles.

Obras de saneamiento

Los avances corresponden a los trabajos en el marco de la obra denominada "Saneamiento Profundo de la Trama Vial de la Ciudad de Paraná", mediante la cual se ejecutó la renovación de la red de distribución de agua potable en calle Francisco Antonio Candiotti, en el tramo que se extiende desde Av. Francisco Ramírez hasta calle Sud América. El objetivo de estas obras es mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de agua potable.

Las obras realizadas consistieron en la colocación de una nueva cañería distribuidora, instalada bajo la vereda y en forma paralela a la antigua cañería, permitiendo mantener el servicio durante la mayor parte del proceso constructivo. Los trabajos ejecutados incluyeron excavación de zanja y colocación de la nueva cañería distribuidora, provisión e instalación de válvulas esclusas, instalación de hidrantes sobre la nueva red y pruebas hidráulicas necesarias para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

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