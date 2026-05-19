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"Pequeños Seres" celebrará su primer aniversario con un homenaje a Spinetta

La banda Pequeños Seres celebrará su primer aniversario con un show especial el próximo viernes 29 de mayo a las 20.30 en el Auditorio “Prof. Walter Heinze”

19 de mayo 2026 · 17:01hs
Pequeños Seres celebrará su primer aniversario con un homenaje a Spinetta

La banda paranaense Pequeños Seres celebrará su primer aniversario con un show especial el próximo viernes 29 de mayo a las 20.30 en el Auditorio “Prof. Walter Heinze” de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio, ubicado en Italia 61. La presentación formará parte del ciclo Escuela Abierta y tendrá entrada libre, con contribución voluntaria destinada a la cooperadora de la institución.

“Pequeños Seres” prepara una noche especial para celebrar su primer año

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El grupo nació en Colonia Avellaneda a partir de un grupo de amigos que compartían la pasión por el rock nacional y, especialmente, por la obra de Luis Alberto Spinetta. Con el paso del tiempo, el proyecto fue sumando integrantes de Paraná y Bovril, ampliando su propuesta musical y consolidando una formación integrada por Juan Solaro, Quimey Balbuena, Carlos La Barba, Román Baridon Benetti, Pablo Luque y Gabriel Portillo.

Aunque en sus comienzos realizaban versiones de distintos clásicos del rock argentino, hubo una presentación que marcó un punto de inflexión para la banda: el homenaje a Pescado Rabioso realizado el 31 de mayo de 2025. A partir de esa experiencia, “Pequeños Seres” decidió profundizar un repertorio centrado en las distintas etapas musicales de Spinetta, recorriendo canciones de Almendra, Invisible, Spinetta Jade y Los Socios del Desierto, entre otros proyectos fundamentales del músico.

La propuesta busca recuperar tanto las canciones más reconocidas como otras menos difundidas del universo spinetteano, en un recorrido que combina sensibilidad, exploración sonora y respeto por una de las obras más influyentes de la música argentina.

En este primer año de trayectoria, la banda participó en distintos escenarios de Paraná, Colonia Avellaneda y Santa Fe. Entre sus presentaciones más destacadas figuran su participación en el Escenario Emergente de la Fiesta Nacional del Mate 2025 y su presencia en el Festival por la Memoria realizado durante la marcha del 24 de marzo en Paraná.

Para este recital aniversario, “Pequeños Seres” prepara un espectáculo atravesado por el festejo, el encuentro y el agradecimiento al público que acompañó el crecimiento del proyecto desde sus comienzos. La presentación también buscará poner en valor la música como espacio colectivo y cultural, atravesado por la amistad, los vínculos y las experiencias compartidas.

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Pequeños Seres aniversario Spinetta Paraná Escuela de Música
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