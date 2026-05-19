Uno Entre Rios | Escenario | Alfio Acosta

Alfio Acosta presentó en Paraná su libro sobre Raúl Alfonsín y el pensamiento democrático

El politólogo y sociólogo Alfio Germán Acosta presentó en Paraná su libro “Alfonsín y los intelectuales. Una aproximación al liberalismo político desde Parque Norte

19 de mayo 2026 · 16:38hs
Alfio Acosta presentó en Paraná su libro sobre Raúl Alfonsín y el pensamiento democrático

El politólogo y sociólogo Alfio Germán Acosta presentó en Paraná su libro “Alfonsín y los intelectuales. Una aproximación al liberalismo político desde Parque Norte”, en una actividad realizada en la Biblioteca Provincial ante un auditorio que reunió a más de 200 personas.

Alfio Acosta presentó una obra sobre política, ideas y democracia argentina

nuevos concursos literarios abren convocatorias para escritores de habla hispana

Nuevos concursos literarios abren convocatorias para escritores de habla hispana

pequenos seres celebrara su primer aniversario con un homenaje a spinetta

"Pequeños Seres" celebrará su primer aniversario con un homenaje a Spinetta

La obra propone una reflexión sobre el vínculo entre Raúl Alfonsín y distintos sectores intelectuales de la Argentina, además de un análisis del histórico discurso de Parque Norte, considerado uno de los momentos centrales en la renovación doctrinaria del radicalismo y del pensamiento democrático argentino durante la transición democrática.

La presentación contó con la participación de Ramiro Pereira y de Luz Alcain. El encuentro convocó a dirigentes políticos de distintos espacios, docentes universitarios, estudiantes, militantes y ciudadanos interesados en debatir sobre la historia política reciente y los desafíos actuales de la democracia argentina.

Durante la apertura, Ramiro Pereira sostuvo que la llegada del libro a Paraná representó “una contribución al debate plural y a la cultura política democrática”, y destacó la importancia de generar espacios de intercambio más allá de las pertenencias partidarias.

Por su parte, Luz Alcain recordó el impacto que tuvo el discurso de Parque Norte durante los años de recuperación democrática y señaló que la obra de Acosta constituye “un aporte importante para el campo de las ciencias sociales”, al recuperar la relación entre pensamiento político y práctica política.

En su exposición, Alfio Acosta explicó que el libro intenta volver sobre una dimensión que, según planteó, suele quedar relegada en la política contemporánea: el vínculo entre las ideas y la acción política. “A partir del análisis del discurso de Parque Norte y de la relación de Raúl Alfonsín con el campo intelectual, la obra propone una serie de interrogantes sobre la política argentina reciente, pero también sobre el futuro del país y del radicalismo. En ese sentido, Parque Norte quizá nos interpela más sobre el futuro que sobre el pasado”, expresó.

La presentación formó parte de una recorrida nacional que el autor viene realizando en distintas ciudades del país para compartir y debatir el contenido de la publicación junto a referentes políticos, académicos y sociales.

LEER MÁS: El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

Alfio Acosta Paraná Libro
Noticias relacionadas
el ficer comenzo sus actividades previas con talleres en escuelas

El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

peek: el nuevo espectaculo de cirque xxi llegara a santa fe

"Peek": el nuevo espectáculo de Cirque XXI llegará a Santa Fe

estacion curupi: una obra sobre la memoria de los pueblos despues del tren

"Estación Curupí": una obra sobre la memoria de los pueblos después del tren

tur pour la magie: una propuesta de encantamientos y humor en parana

"Tur pour la Magie": una propuesta de encantamientos y humor en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Marcela Baños apuntó contra APTRA: ¿Será que no gané porque no tengo un marido millonario?

Marcela Baños apuntó contra APTRA: "¿Será que no gané porque no tengo un marido millonario?"

Nuevos concursos literarios abren convocatorias para escritores de habla hispana

Nuevos concursos literarios abren convocatorias para escritores de habla hispana

Pequeños Seres celebrará su primer aniversario con un homenaje a Spinetta

"Pequeños Seres" celebrará su primer aniversario con un homenaje a Spinetta

Ultimo Momento
Marcela Baños apuntó contra APTRA: ¿Será que no gané porque no tengo un marido millonario?

Marcela Baños apuntó contra APTRA: "¿Será que no gané porque no tengo un marido millonario?"

Nuevos concursos literarios abren convocatorias para escritores de habla hispana

Nuevos concursos literarios abren convocatorias para escritores de habla hispana

Pequeños Seres celebrará su primer aniversario con un homenaje a Spinetta

"Pequeños Seres" celebrará su primer aniversario con un homenaje a Spinetta

Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano

Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano

Alfio Acosta presentó en Paraná su libro sobre Raúl Alfonsín y el pensamiento democrático

Alfio Acosta presentó en Paraná su libro sobre Raúl Alfonsín y el pensamiento democrático

Policiales
San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

Exsecretaria hundió a Airaldi en el juicio por narcotráfico: Está loco, no puede salir de la cárcel

Exsecretaria hundió a Airaldi en el juicio por narcotráfico: "Está loco, no puede salir de la cárcel"

Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi amplía su indagatoria

Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi amplía su indagatoria

Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental

Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

Ovación
La Tortuguita se prepara para el debut de Capibaras XV: Es una apuesta enorme para nosotros

La Tortuguita se prepara para el debut de Capibaras XV: "Es una apuesta enorme para nosotros"

APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura

APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura

Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano

Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano

Cristiano Ronaldo fue convocado y jugará su sexto Mundial con Portugal

Cristiano Ronaldo fue convocado y jugará su sexto Mundial con Portugal

Liga Argentina: La Unión perdió en San Francisco y quedó a un paso de la eliminación

Liga Argentina: La Unión perdió en San Francisco y quedó a un paso de la eliminación

La provincia
El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

Trabajos de enlaces para optimizar el servicio de agua potable

Trabajos de enlaces para optimizar el servicio de agua potable

Tur pour la Magie: una propuesta de encantamientos y humor en Paraná

"Tur pour la Magie": una propuesta de encantamientos y humor en Paraná

Falleció el reconocido abogado penalista Julio Federik

Falleció el reconocido abogado penalista Julio Federik

Entre Ríos, en la segunda región con más pluriempleo del país: alcanza al 23,5%

Entre Ríos, en la segunda región con más pluriempleo del país: alcanza al 23,5%

Dejanos tu comentario