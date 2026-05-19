Alfio Acosta presentó en Paraná su libro sobre Raúl Alfonsín y el pensamiento democrático

El politólogo y sociólogo Alfio Germán Acosta presentó en Paraná su libro “Alfonsín y los intelectuales. Una aproximación al liberalismo político desde Parque Norte

El politólogo y sociólogo Alfio Germán Acosta presentó en Paraná su libro “Alfonsín y los intelectuales. Una aproximación al liberalismo político desde Parque Norte”, en una actividad realizada en la Biblioteca Provincial ante un auditorio que reunió a más de 200 personas.

La obra propone una reflexión sobre el vínculo entre Raúl Alfonsín y distintos sectores intelectuales de la Argentina, además de un análisis del histórico discurso de Parque Norte, considerado uno de los momentos centrales en la renovación doctrinaria del radicalismo y del pensamiento democrático argentino durante la transición democrática.

La presentación contó con la participación de Ramiro Pereira y de Luz Alcain. El encuentro convocó a dirigentes políticos de distintos espacios, docentes universitarios, estudiantes, militantes y ciudadanos interesados en debatir sobre la historia política reciente y los desafíos actuales de la democracia argentina.

Durante la apertura, Ramiro Pereira sostuvo que la llegada del libro a Paraná representó “una contribución al debate plural y a la cultura política democrática”, y destacó la importancia de generar espacios de intercambio más allá de las pertenencias partidarias.

Por su parte, Luz Alcain recordó el impacto que tuvo el discurso de Parque Norte durante los años de recuperación democrática y señaló que la obra de Acosta constituye “un aporte importante para el campo de las ciencias sociales”, al recuperar la relación entre pensamiento político y práctica política.

En su exposición, Alfio Acosta explicó que el libro intenta volver sobre una dimensión que, según planteó, suele quedar relegada en la política contemporánea: el vínculo entre las ideas y la acción política. “A partir del análisis del discurso de Parque Norte y de la relación de Raúl Alfonsín con el campo intelectual, la obra propone una serie de interrogantes sobre la política argentina reciente, pero también sobre el futuro del país y del radicalismo. En ese sentido, Parque Norte quizá nos interpela más sobre el futuro que sobre el pasado”, expresó.

La presentación formó parte de una recorrida nacional que el autor viene realizando en distintas ciudades del país para compartir y debatir el contenido de la publicación junto a referentes políticos, académicos y sociales.