Uno Entre Rios | El País | actores

Actores piden regular el uso de la inteligencia artificial: "Nadie puede usar mi imagen sin mi permiso"

La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó un video con Ricardo Darín, Marina Bellati y otros actores para alertar sobre los límites de la IA

21 de mayo 2026 · 10:17hs
Un conjunto de actores participa en un video para alertar sobre el uso de la inteligencia artificial

Un conjunto de actores participa en un video para alertar sobre el uso de la inteligencia artificial

Sin dudas, el avance de la inteligencia artificial genera preocupación en distintos sectores, especialmente en el mundo audiovisual. Videos hiperrealistas, imágenes manipuladas y contenidos creados digitalmente ponen en debate los límites del uso de esta herramienta. En ese contexto, la Asociación Argentina de Actores y Actrices compartió una campaña audiovisual para concientizar sobre la regulación del uso de la inteligencia artificial en la industria audiovisual.

Con un video protagonizado por reconocidos actores y actrices, la asociación busca poner en discusión el impacto de estas herramientas en el trabajo y en la utilización de la imagen y la voz de los intérpretes. “¿Sabés que soy yo? No. ¿Pero estás seguro de que soy yo?”, dice Ricardo Darín en el video en el que también participaron Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentiles.

Un conjunto de actores participa en un video para alertar sobre el uso de la inteligencia artificial

Actores piden regular el uso de la inteligencia artificial: "Nadie puede usar mi imagen sin mi permiso"

Por exportaciones récord, la balanza comercial arrojó otra vez superávit en abril.

Por exportaciones récord, la balanza comercial arrojó otra vez superávit en abril

El video, compartido en las redes oficiales de la asociación, forma parte de una campaña para proteger los derechos laborales de los actores y reflexionar sobre los límites y riesgos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito audiovisual.

El video de la Asociación Argentina de Actores

"Con el avance de la inteligencia artificial, alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado”, advirtió Gustavo Garzón en el video. “Pero mi imagen es mía, nadie puede usarla sin mi permiso”, agregó Diego Gentile.

Embed

Por su parte, Marina Bellati sostuvo: “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz. Solo yo puedo decidir cómo se usan”. En este sentido, recordó que en distintos países ya existen leyes y convenios para proteger a los artistas frente al avance de estas tecnologías.

Ricardo Darín también agregó: "Vos tenes derecho a saber si un actor es real o no, si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño". El video concluyó con un mensaje claro: regular el uso de la inteligencia artificial.

actores Argentinos Inteligencia Artificial video
Noticias relacionadas
En Diputados, el oficialismo logró aprobar la ley que recorta los subsidios al gas por zona fría.

En Diputados, el oficialismo logró aprobar la ley que recorta los subsidios al gas por "zona fría"

Un cordobés acertó los números del Quini 6 Tradicional y ganó más e $2.000 millones.

Quini 6: un apostador entrerriano ganó en la modalidad La Segunda

En medio de la investigación a Manuel Adorni, Patricia Bullrich adelantó su declaración jurada.

En medio de la investigación a Manuel Adorni, Patricia Bullrich adelantó su declaración jurada

En lo que va del año, las intoxicaciones por monóxido de carbono fueron 263.

Monóxido de carbono: hubo 133 nuevos casos de intoxicación en el país

Ver comentarios

Lo último

Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Senadores piden cobertura médica urgente para 85 bomberos voluntarios

Senadores piden cobertura médica urgente para 85 bomberos voluntarios

Copa Túnel Subfluvial: Patronato goleó en Santa Fe y acaricia la final

Copa Túnel Subfluvial: Patronato goleó en Santa Fe y acaricia la final

Ultimo Momento
Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Senadores piden cobertura médica urgente para 85 bomberos voluntarios

Senadores piden cobertura médica urgente para 85 bomberos voluntarios

Copa Túnel Subfluvial: Patronato goleó en Santa Fe y acaricia la final

Copa Túnel Subfluvial: Patronato goleó en Santa Fe y acaricia la final

APB: Talleres venció a Olimpia en duelo de candidatos

APB: Talleres venció a Olimpia en duelo de candidatos

A 48 años de la histórica conquista que llevó a Patronato a Primera División

A 48 años de la histórica conquista que llevó a Patronato a Primera División

Policiales
Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Falleció la mujer apuñalada en La Paz por su excuñado

Falleció la mujer apuñalada en La Paz por su excuñado

Paraná: una persona resultó con lesiones de consideración tras un accidente

Paraná: una persona resultó con lesiones de consideración tras un accidente

Falleció el operario que fue chocado por un camión en la ruta 14

Falleció el operario que fue chocado por un camión en la ruta 14

La defensora de Airaldi relativizó la declaración de la exempleada, las escuchas y negó una pista clandestina

La defensora de Airaldi relativizó la declaración de la exempleada, las escuchas y negó una pista clandestina

Ovación
Racing está obligado a ganarle a Caracas

Racing está obligado a ganarle a Caracas

APB: Talleres venció a Olimpia en duelo de candidatos

APB: Talleres venció a Olimpia en duelo de candidatos

Independiente Rivadavia tendrá una visita a Venezuela para cumplir con el calendario

Independiente Rivadavia tendrá una visita a Venezuela para cumplir con el calendario

La Unión de Colón está obligado a ganar como local

La Unión de Colón está obligado a ganar como local

River Plate empató 1 a 1 contra Bragantino y dio un paso clave para clasificarse a octavos

River Plate empató 1 a 1 contra Bragantino y dio un paso clave para clasificarse a octavos

La provincia
Senadores piden cobertura médica urgente para 85 bomberos voluntarios

Senadores piden cobertura médica urgente para 85 bomberos voluntarios

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

Oficializan nuevas tarifas para viajar entre ciudades entrerrianas

Oficializan nuevas tarifas para viajar entre ciudades entrerrianas

Productor hortícola de Paraná logró cosechar batatas gigantes: algunas superan los cinco kilos

Productor hortícola de Paraná logró cosechar batatas gigantes: algunas superan los cinco kilos

Paraná se queda sin lugar en el cementerio tradicional y acelera el traslado al nuevo predio

Paraná se queda sin lugar en el cementerio tradicional y acelera el traslado al nuevo predio

Dejanos tu comentario