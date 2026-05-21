Paraná se queda sin lugar en el cementerio tradicional y acelera el traslado al nuevo predio

Con una guardia de 24 horas en calle Colón y salas velatorias propias, la Municipalidad asiste a vecinos que no pueden costear los servicios privados. El impacto de la crisis y la falta de cobertura de obras sociales.

La Municipalidad dispone de salas velatorias como la Salita Cielo, ubicada junto al cementerio tradicional y otra en el barrio Anacleto Medina,

El cementerio de Paraná fue inaugurado el 8 de marzo de 1826. En su interior alberga personalidades ilustres como Pascual Echagüe; quien fue gobernador de Entre Ríos y de Santa Fe, Prócoro Crespo; gobernador de la provincia y figura destacada de la política de principios del siglo XX, también Antonio Crespo y Enrique Carbó, destacados mandatarios entrerrianos, Faustino Parera y Toribio Ortiz, figuras clave en el desarrollo político del siglo XIX y al gobernador Leónidas Echagüe.

Tras dos siglos de historia, el emblemático cementerio de calle Perú dejará de recibir inhumaciones para consolidarse como un museo a cielo abierto. El municipio busca proteger su invaluable arquitectura neoclásica y potenciar las recorridas nocturnas, una propuesta cultural que ya atrae a cientos de visitantes interesados en la identidad y el arte funerario de Paraná.

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

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En este contexto es que se proyecta el traslado de operaciones al nuevo Cementerio Parque Municipal de calle Lebensohn y Pascual Uva, para descomprimir el saturado predio tradicional, hoy acechado por el robo de metales.

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Dos siglos de historia

El actual Cementerio Municipal de Paraná, originalmente bautizado como Cementerio de la Santísima Trinidad, posee una riqueza histórica que se remonta a principios del siglo XIX.

Fue inaugurado oficialmente el 8 de marzo de 1826 en la zona conocida como la Loma de Taborda, sobre el Arroyo Antoñico, tras una ley de 1824 que buscaba prohibir las sepulturas dentro de las iglesias. En sus inicios, contaba con una capilla neoclásica similar al Panteón de Roma (demolida en 1903) y un muro perimetral construido en 1833.

cementerio

A lo largo de los años, el predio se expandió incorporando sectores para panteones y solares para no católicos, consolidando una fachada ecléctica con un peristilo de columnas dóricas sobre calle Perú, que hoy es considerada un hito del patrimonio urbano local.

Servicio social indispensable

En un contexto de dificultades financieras, el rol del Estado municipal en el acompañamiento del duelo se volvió fundamental.

Según explicó a UNO Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, a través del área ubicada en calle Colón (entre San Luis y Misiones), la Municipalidad garantiza una guardia permanente las 24 horas los 365 días del año, para atender la demanda de familias de bajos recursos.

cementerio municipal Paraná La Municipalidad dispone de salas velatorias como la Salita Cielo, ubicada junto al cementerio tradicional y otra en el barrio Anacleto Medina,

Este servicio, que experimentó un notable crecimiento debido a que muchas obras sociales como PAMI no siempre cubren estas contingencias, es totalmente gratuito.

La asistencia estatal incluye la provisión del ataúd y el servicio de traslado para inhumaciones en tierra. En los casos donde los deudos prefieren el uso de nichos, el municipio presta el servicio, aunque los familiares deben costear un “chapón” de hierro obligatorio, cuyo valor actual ronda entre los 150.000 y 200.000 pesos.

cementerio municipal Paraná (1) La Municipalidad de Paraná ofrece servicio fúnebre gratuito para personas de escasos recursos

Además, se dispone de salas velatorias como la Salita Cielo, ubicada junto al cementerio tradicional y otra en el barrio Anacleto Medina, adaptadas a la tendencia actual de velatorios más breves.

Al respecto, el funcionario municipal: “Nosotros tenemos un área fúnebre municipal que atiende a los vecinos de la ciudad que, lamentablemente hoy son cada vez más, no pueden acceder a un servicio de sepelio. Para aquellas personas que no tienen medios para adquirir el cajón y el servicio propiamente dicho, se lo brinda el Estado municipal de manera totalmente gratuita. Debemos decir que creció notablemente la demanda de esta ayuda social, una cobertura para sostener a los vecinos en esta situación que no solo es dolorosa, al estar acompañada por la falta de un sustento económico, se hace muy difícil”, especificó.

Un equipo de 12 trabajadores se encarga exclusivamente de esta sensible tarea, que incluye el retiro del óbito y el encajonamiento.

Robos de bronce

Uno de los mayores desafíos actuales es la seguridad del patrimonio artístico y afectivo de los paranaenses.

El incremento del valor de los metales convirtió a los panteones en blanco de la delincuencia. Según las autoridades, se detectaron robos de piezas de mármol y figuras de bronce que no solo tienen valor material, sino un incalculable peso histórico.

Lo más preocupante es que estos hechos parecen ser dirigidos hacia obras específicas de gran valor técnico. Ante esta situación, el municipio trabaja conjuntamente con el área de patrimonio histórico para reforzar la vigilancia, aunque la gran extensión del predio dificulta el control total. En un hecho que resalta la gravedad del problema, un trabajador municipal fue sumariado y apartado de sus funciones por encontrarse presuntamente vinculado con este tipo de actividades ilícitas dentro de la necrópolis.

El factor humano

La gestión del sistema funerario de Paraná descansa sobre 46 empleados municipales: 34 destinados a las tareas operativas, administrativas y de mantenimiento en el cementerio tradicional, y 12 abocados al servicio fúnebre social. Se trata de una labor psicológicamente agotadora, ya que el personal convive a diario con el dolor de los vecinos y situaciones críticas que requieren un fuerte acompañamiento mental y vocación de servicio.

Estética de parque, lejos de la estructura tradicional

La saturación de las fosas en tierra en el predio histórico aceleró los planes para potenciar el Nuevo Cementerio Parque, situado en Lebensohn y Padre Pascual Uva y General Espejo, en el suroeste de la ciudad (sobre un predio de 5.700 metros cuadrados, con capacidad para 8.500 parcelas).

CEMENTERIO NUEVO PARANÁ El cementerio se encuentra en la zona suroeste de Paraná.

“El cementerio se encuentra en la zona sur oeste de Paraná. Estamos trabajando para poder de alguna manera ir mutando hacia ese lugar con nuevas inhumaciones. Este es un lugar muy lindo, ya con una modalidad distinta, no como el cementerio de nichos y de fosas en tierra, sino también como los cementerios parque, que ha sido una modalidad de los últimos años”, explicó a UNO Enrique Ríos.

CEMENTERIO NUEVO PARANÁ (3) El cementerio se encuentra en la zona suroeste de Paraná.

Este predio de aproximadamente 5 hectáreas fue recuperado por el municipio hace apenas unos meses, luego de haber estado bajo la administración del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos. El objetivo principal es mudar gradualmente las nuevas inhumaciones hacia este espacio, que ofrece una estética de parque, alejándose de la estructura tradicional de nichos y panteones.

“Estamos trabajando para ir mutando hacia esa nueva modalidad”, señaló el funcionario destacando que el predio ya cuenta con parcelas vendidas previamente por el Instituto del Seguro que el municipio ahora debe administrar.

CEMENTERIO NUEVO PARANÁ (1) El cementerio se encuentra en la zona suroeste de Paraná.

Un punto clave de este traslado es la futura relocalización del crematorio al nuevo sector, buscando minimizar el impacto ambiental y las molestias en el área céntrica, dado que la cremación es una tendencia en alza frente a la falta de espacio físico.

“Proyectamos el traslado del crematorio hacia allí. La cremación es una tendencia en alza impulsada por una sociedad que vive más la inmediatez y por el deseo de muchas personas de no dejar a sus familiares la carga económica y de mantenimiento que implican los nichos o panteones”, dijo.